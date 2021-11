Gilet smanicato, la tendenza dell'inverno 2021 in 6 look

Da capo di abbigliamento tipicamente maschile a elemento radical chic con cui creare look sofisticati, il gilet smanicato è la nuova tendenza dell’inverno 2021. Negli anni ’70 era un elemento cult del guardaroba per creare un outfit con gilet, camicia e ampi pantaloni, oggi con il gilet smanicato si possono costruire tanti stili di look differenti.

Tra i modelli must have c’è il classico panciotto dall’allure androgina da indossare a pelle nuda, come capo unico che mette in mostra l’ombelico, o con T-shirt e camice per outfit stratificati. Protagonisti delle tendenze del momento sono i gilet smanicati in maglia di lana colorata corti o lunghissimi che sostituiscono i mini dress. Dalle nuove collezioni moda autunno-inverno 2021/2022 alle influencer sono tante le idee di look da copiare per sfoggiare al meglio il gilet smanicato senza commettere errori.

Il gilet smanicato a quadri di Valentina Ferragni

L’ispirazione per indossare questa nuova tendenza dell’inverno 2021 arriva da Valentina Ferragni che, per una gita in campagna, sceglie un gilet smanicato a quadri con cintura e frange sull’orlo. Come abbinarlo? Con una camicia a maniche lunghe e stivali da pioggia per un look in stile country.

Il gilet in maglia di lana

Si tratta del gilet più in voga del momento: è quello tricot in tonalità vivace, tendente al fluo. Come il modello di Leonie Hanne con spalline pronunciate da abbinare a una gonna knit della stessa tonalità. Basterà completarlo con scarpe e borse colorate dalle sfumature pastello per creare un outfit ideale per il tempo libero.

Come indossare il classico panciotto

Pezzo bottom indispensabile dell’abito formale maschile a corredo di giacca e pantaloni sartoriali, il classico panciotto con bottoni frontali si trasforma nel dettaglio chic con cui comporre look moderni e dall’effetto wow. Come indossarlo? Come capo unico a pelle nuda, come se fosse un crop top che lascia scoperta pancia e ombelico. Abbinateli a pantaloni sartoriali con pinces come fa Gigi Hadid.

Il gilet smanicato hippie

Il gilet in stile hippie con stampe folk è un grande classico della moda che torna a essere ciclicamente presente nel guardaroba femminile (non solo per le nostalgiche degli anni ’70). Pioniere di questa tendenza è Etro che presenta una versione super corta in pelle forata con ricami bohemien da abbinare a pullover a fantasia.

Il panciotto in lana

Emporio Armani propone una nuova versione del classico panciotto declinandolo nel tessuto in lana ricamata. Ispirandosi allo stile parisienne, lo abbina a una gonna lunga a tubino presentando un’idea di look perfetta per tutti i giorni da completare con stivali camperos e basco alla parigina.

Il gilet smanicato si trasforma in un vestito

Un altro modo di indossare il gilet smanicato durante la stagione invernale prevedere di scegliere modelli lunghi che sostituiscano i classici mini dress per un look comodo e caldo. Al di sotto, si può abbinare una camicia oversize che fuoriesce dagli orli e stivali alti.