10 capi must have per costruire il guardaroba dell'Autunno-Inverno 2021/2022

Dai capispalla agli abiti, dalle gonne midi o corte agli accessori come borse e scarpe: bastano pochi capi per costruire il guardaroba dell’Autunno-Inverno 2021/2022 rimanendo in linea con i trend lanciati in passerella. Dopo aver detto definitivamente arrivederci all’estate, è giunto il momento di fare shopping in vista della stagione fredda e puntare su 10 capi must have da mixare tra loro per comporre look adatti per il giorno e per la sera.

Bandito lo shopping di impulso anche gli acquisti devono essere razionali e mirati e prediligere pochi capi di abbigliamento versatili che possono essere abbinati tra loro secondo infinite possibilità di styling. Tra i must have del guardaroba della stagione fredda non può mancare un cappotto color cammello, che sia dal taglio sartoriale, dritto ed essenziale, o un teddy coat.

Infine gli accessori: per questo autunno puntate su borse metallizzate e stivali comodi. Ecco 10 capi must have, sui quali puntare, per costruire il guardaroba dell’autunno-inverno 2021/2022.

Il capotto colore cammello

Tra i capispalla più versatili della moda autunno-inverno 2021/2022, il cappotto colore cammello è il modello da portare da mattina a sera. Inoltre, la tonalità neutra tendente al beige consente di abbinarlo con colori vivaci e luminosi, ma anche con quelli basic come il nero e il grigio. I trend di stagione suggeriscono di portarlo ton sur ton come fa Max Mara che abbina un modello dalle linee dritte pantaloni larghi, pullover e camicia della stessa tonalità.

Il piumino trapuntato

Comodo, caldo e passe-par-tout, il piumino trapuntato si conferma uno dei 10 capi must have da acquistare per costruire il guardaroba dell’autunno-inverno 2021/2022. Che sia in vernice o in nylon opaco rappresenta il capo di abbigliamento a metà strada tra lo stile sportivo e quello casual da indossare insieme a gonne e pantaloni in look ideali per la città. Un esempio? Il piumino in tessuto trapuntato rosa di Prada da abbinare a pantaloni in tuta e anfibi per passare dalla città alla neve in montagna.

Il completo in maglia di lana

Pullover, gonne e pantaloni: la lana totalizza il guardaroba dell’autunno-inverno 2021/2022 declinandosi su ogni capo di abbigliamento. Per avere un look versatile pronto all’uso basterà puntare su un completo in maglia di lana dall’allure comodo e anti-freddo. Come la combinazione gonna + pullover in lana a costine di Gabriela Hearst color cuoio da abbinare a cappotti lunghi e stivali.

La gonna midi

In pelle, in tessuto o in lana: la gonna midi spopola sulle passerelle della moda invernale ed entra di diritto nel guardaroba dell’autunno-inverno 2021/2022 come capo di abbigliamento must have. Tratti distintivi: lunghezza alle caviglie, vita alta e forme morbide effetto scampanato che ondeggiano a ogni movimento ideale da completare con una cintura in vita. Come indossarla? Praticamente con tutto, insieme a dolcevita, pullover, stivali e cappelli per un look country (come suggerisce Alberta Ferretti).

Il tailleur in tweed

Tratto distintivo di Maison Chanel, il tailleur in tweed diventa una tendenza della moda autunno-inverno 2021/2022 lanciata in passerella anche da altri stilisti come Dior, Valentino e Saint Laurent. Eleganza e stile classico si fondono in un completo giacca e gonna in lana che si trasforma nella divisa formale e chic da indossare per una giornata di lavoro.

Il cardigan

Preso in prestito dallo stile college, il cardigan approda nel guardaroba dell’autunno inverno 2021/2022 aggiungendo un tocco cozy ai look invernali. In maglia di lana con ricami tridimensionali declinata in colori neutri come il bianco panna e il beige o in versione metallizzata color argento e oro. Si indossa sopra a t-shirt, camice e bluse e sostituisce i classici capispalla nei modelli extra long. Un esempio? Il cardigan dorato di Valentino Garavani che illumina la mise.

La gonna a pieghe

Sbarazzina e audace, la gonna a pieghe è uno dei capi must have da avere nel guardaroba pinvernale. Si indossa con o senza collant abbinata e camice e cardigan o con un parka come propone Philosophy.

La stampa floreale

Reminiscenza della bella stagione, la stampa floreale continua a decorare i capi di abbigliamento della fredda stagione. Dagli abiti ai cappotti, dalle gonne ai pantaloni, il guardaroba dell’autunno-inverno 2021/2022 viene letteralmente invaso da fiori coloratissimi dalle piccole dimensioni. Per le amanti dei look colorati ma non troppo appariscenti, l’ideale è un paio di jeans con stampa floreale come il modello proposto da Giambattista Valli.

Borse metallizzate

I metalli dell’argento e dell’oro sono i protagonisti degli accessori. Un esempio? La borsa a mano argentata firmata Salvatore Ferragamo dall’effetto metallico e che dona un tocco di luce ai look da giorno e da sera.

Stivali

Camperos, cuissardes e tronchetti: se si è alla ricerca di scarpe comode, gli stivali sono la scelta di stile giusta. La scelta più versatile e comoda è sicuramente il classico ankle boots con suola flat o tacco. Un esempio? Gli stivaletti effetto seconda pelle di Gia Borghini con tacco scultoreo che aggiungono glamour alla mise.