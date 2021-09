Moda Autunno-Inverno 2021/2022: è pullover mania tra crop top, dolcevita e giorocollo

Tra morbidi filati in maglia di lana e cachemire prende forma una delle tendenze autunno-inverno 2021/2022 più contagiose della prossima stagione: la pullover mania. I maglioni sono il capo di abbigliamento caldo e avvolgente con cui illuminare i look invernali e possono essere indossati in versione chic o casual. Una tendenza che sintetizza il bisogno di comfort con quello di eleganza e che decreta il pullover come l’elemento must have con cui creare anche outfit da sera.

Il dolcevita è il protagonista di questa stagione in versione a collo alto dai colori accesi e luminosi per un inverno colorato e con cui creare look da tutti i giorni. Accanto troviamo quelli con scollo a V che ricordano lo stile preppy dei college americani da indossare insieme a minigonne a pieghe e anfibi.

Mentre i modelli a girocollo sono perfetti per gli outfit casual da tutti i giorni da abbinare insieme a jeans a zampa e pantaloni sloucy. Fino ad arrivare alle versioni oversize e lunghe come un mini dress perfetti con jeans skinny e leggings. Tra ricami crochet, fili di lana a maglia grossa, losanghe e trecce, scopriamo i modelli di tendenza dell’autunno-inverno 2021/2022.

Dolcevita crop top

Il pullover formato minisize in versione crop top è tra i modelli di tendenza dell’autunno-inverno 2021/2022 da scegliere nelle sfumature dei colori della terra o nel classico bianco e nero. Come indossarlo? Insieme a gonne a matita in versione knitwear per creare set coordinati ton sur ton dall’allure versatile, da indossare da mattina al tramonto. (Fendi docet).

Il maglione con scollo a V

Per chi ama lo stile preppy dei college americani, il modello di pullover con scollo a V è perfetto da indossare con gonne a pieghe, stivaletti e anfibi. A conquistare sono le trame sapientemente ricamate in chiave knit composte da maxi trecce e costine. La profonda scollatura consente di abbinarlo con una camicia dai dettagli leziosi come suggerisce Philosophy.

Il pullover dolcevita

Il pullover dolcevita è un must have della stagione invernale, che si presta ai look casual o eleganti. Per l’autunno-inverno 2021/2022 diventa parte integrante degli outfit formali abbinato a una gonna midi e un paio di décolleté, creando una mise bon ton e chic ideale per l’ufficio. Il must di stagione? La fantasia geometrica a rombi bianchi e neri di Maison Valentino.

Il pullover nero

Tra i modelli immancabili nel guardaroba della fredda stagione c’è il pullover nero che si conferma il più versatile tra tutti. Se si è alla ricerca di un’ispirazione di stile basterà volgere lo sguardo ai look proposti in passerella da Alberta Ferretti dove un classico maglione total black dalle linee morbide e rilassate viene abbinato a un paio di pantaloni a zampa tempestati da paillettes e pietre preziose. Il risultato? Un outfit elegante e mai banale.

Pullover a girocollo

Che sia lavorato a maglia grossa con trecce, losanghe e costine o in versione rasata in cachemire, il pullover a girocollo è l’ideale per creare look casual ma in chiave glamour. Le tendenze moda autunno-inverno 2021/2022 suggeriscono di indossarlo insieme a lupetti in versione stratificata lanciando una tendenza dentro la tendenza. A farsi pioniere di questa novità è Etro con un look composto da pullover girocollo, lupetto colorato effetto seconda pelle e shorts abbinati a collant velati e cuissardes. Un look da tutti i giorni o per un aperitivo con le amiche.

Pullover oversize

La stagione che verrà ci vuole comode e al caldo e lo dimostra attraverso i pullover oversize morbidi, caldi e rilassati che non segnano il corpo e garantiscono libertà di movimento. Come si indossano? Con gonne lunghe a fantasia e stivaletti o mocassini, con leggings e jeans skinny per un look easy e street style. Il colore su cui puntare è il verde prato proprio come la proposta Max Mara.