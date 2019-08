Gonna in tulle: gli abbinamenti perfetti

Intramontabile il fascino della gonna in tulle, un capo d’abbigliamento che sembra rubato dal guardaroba delle principesse e si presta a infiniti abbinamenti, per look da sera e da giorno.

Con il suo fascino romantico, preso in prestito dal mondo della danza, la gonna in tulle è perfetta per ogni occasione: a ruota, a palloncino o plissé, i modelli spaziano anche in base alla lunghezza della gonna, corta come un tutù, al ginocchio o lunga per chi vuole immergersi in una nuvola di tulle.

È perfetta con i sandali, per outfit da cerimonia, ma anche con sneakers e mules se si vuole dar vita a accostamenti più sobri e sbarazzini.

Ecco 3 tip della redazione per abbinare la gonna in tulle.

Gonna in tulle: il look da sera

Romantico il modello a ruota in versione mini in tulle e crêpe di Moschino (in vendita su Yoox.com) che può essere abbinato alla camicia in lamè di platino di Rejina Pyo con polsini abbottonati e una fascia drappeggiata sul colletto. Ai piedi si possono mettere i sandali in suede nero di Aquazzura dal design minimalista con tacco a spillo da 105 mm.

Come vestire per una serata con le amiche

La deliziosa gonna midi di Needle & Thread (disponibile su Net-a-porter.com) è decorata con volant e decine di perline e paillettes scintillanti per formare delicati fiori. Si indossa con il top fucsia effetto scamosciato di Zara e le sneakers di Michael Kors con inserti in tela e pelle effetto cavallino stampa leopardo e decorate con dettagli in pelle rosa fluo.

Outfit da ufficio con gonna in tulle

Arriva al polpaccio la gonna a ruota in tulle di H&M a vita alta con ampia fascia elastica. È perfetta con il blazer destrutturato in tessuto misto cotone in pattern scozzese di Mango e le mules di Prada in pelle effetto coccodrillo con silhouette a punta.