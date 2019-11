Gonna pantalone, come indossarla e i modelli più trendy

Il revival anni Novanta così gettonato tra le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019/2020 porta con sé il ritorno in pompa magna della gonna pantalone, vero must di quel periodo. Ammettiamolo subito: si tratta di un capo quasi impossibile da indossare, che non ingentilisce la figura e difficile da abbinare: una vera iattura che speravamo di rivedere solo nella forma più easy del pantalone culotte.

Eppure si sa, con un occhio attento ai trend di stagione, un altro rispettoso della propria conformazione fisica e con un pizzico di buon gusto è possibile vincere qualsiasi sfida, creando outfit originali.

La redazione accorre in aiuto con qualche consiglio di stile, per imparare come indossare la gonna pantalone e quali sono i modelli più trendy.

Come indossare la gonna pantalone

La gonna pantalone si presta a essere indossata facilmente soprattutto chi ha una silhouette longilinea . In questo caso, può essere abbinata a un crop top o una maglia attillata, da portare dentro i pantaloni e arricchita da una cintura in vita.

Si può indossare con scarpe con il tacco largo, che slanciano la figura, con un blazer per dar vita a un look più sofisticato, adatto anche per l'ufficio.

Un modello plissettato è l'ideale con una camicia elegante, magari in chiffon e con le maniche a sbuffo.

Per outfit infornali, via libera a una semplice t-shirt, bianca o stampata, e un giacchino corto, che non nasconda la gonna.

Per completare un paio di tronchetti e una borsa colorata.

Gonna pantalone: i modelli più trendy