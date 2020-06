Gonna pizzo lunga e corta: abbinamenti e look

Ha bordi di pizzo la minigonna rossa di Paule Ka a vita alta dal design svasato da abbinare con décolleté bianche e camicia di seta con fiocco, per un look ideale per una cerimonia estiva. Prezzo consigliato: 814 euro su Farfetch

Pizzo rosso e nero per la gonna longuette di Calvin Klein con pieghe in vita, stampa pitone all-over e finitura in pizzo smerlato sull’orlo da portare con sneakers bianche per un look effortless chic.

Prezzo consigliato: 170 euro