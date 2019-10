Gonna scozzese: colori e fantasie da abbinare

Secondo tradizione la gonna scozzese è a pieghe, di twill di lana a disegno scozzese e chiusa davanti da uno spillone: difficile, da bambine, non averne indossata almeno una volta, abbinata a colori classici come il blu e il verde e accostata di rado a fantasie. Negli anni, la moda l’ha spesso rivisitata, allungando o accorciando le lunghezze, eliminando le pieghe (o moltiplicandole con il plissé), declinando lo spillone in infinite variazione fino a farlo sparire.

Nell’Autunno-Inverno 2019/2020 il tartan, il tessuto in lana delle Highland scozzesi con cui si realizzano i kilt, è comparso in diverse passerelle: da quella di Vivienne Westwood, da sempre grande affezionata della gonna scozzese, a quelle di Prada, di Gucci e di Versace.

Difficile non trovare almeno un capo con disegno scozzese in una boutique Alexander McQueen (non a caso è in tartan uno dei cappotti del brand preferiti da Kate Middleton, spesso “riciclato” dalla Duchessa) e l’inverno 2020 non fa eccezione.

Quali sono i colori e le fantasie che si possono abbinare per comporre outfit originali con la gonna scozzese? Ecco una piccola guida compilata per voi dalla redazione di DireDonna.

Colori da abbinare alla gonna scozzese

Nuance a contrasto

Un look inatteso con il classico tartan blu e verde? Col pullover color prugna. Per un outfit low cost, H&M propone una mini con cintura da abbinare con la maglia di Zara con maniche a sbuffo e bottoni metallici.

Ton sur ton

Più classica la scelta di accostare alla gonna scozzese un top in uno dei colori presenti nel twill. Un esempio? La mini drappeggiata di Vivienne Westwood si può indossare con il top asimmetrico in tessuto elasticizzato verde bosco di Mango.

Quali fantasie abbinare al kilt

Sposalizi di pattern

Il pattern scozzese in tweed può essere accostato con un risultato di sicuro effetto, ispirato agli anni Novanta, con un cardigan sempre in tweed dai colori in tinta, come proposto da Versace e la sua mini con bottoni Medusa abbinata al cardigan con orli sfrangiati.

Reinventare un classico

Gonna scozzese e stampa floreale? Perché no. Se si abbinano i colori delle due fantasie si può dar vita a un outfit spiritoso e, con i giusti accessori, grintoso. Il nostro consiglio è la mini a pieghe in lana proveniente dal Regno Unito di Ralph Lauren da abbinare con il top dalla pittoresca stampa di rose barocche su fondo nero di Dolce & Gabbana in cady stretch.