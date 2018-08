Cappotti, croce e delizia di ogni shopaholic che si rispetti, Kate Middleton compresa: da quando è apparsa agli onori della cronaca, la consorte del principe William ha dettato legge in fatto di eleganza, superando le tendenze e instradando molte scelte della moda. E i capispalla sono uno dei pezzi forti del suo guardaroba: dalla giacca sportiva da vela indossata in Nuova Zelanda al cappotto blu elettrico per assistere a una partita di rugby, la Duchessa ha un armadio pieno di cappotti in un arcobaleno di colori.

Acquistando il prossimo modello per l’autunno 2018, volete copiare il suo stile? Ecco 5 proposte sulla falsariga di 5 capi che la futura regina d’Inghilterra ha indossato in questi ultimi anni.