Colori moda Autunno-Inverno 2019/2020: tendenze e abbinamenti

Cosa prevedono le tendenze e abbinamenti in fatto di colori moda Autunno-Inverno 2019/2020? Nuance vivaci e vitaminiche, a sferzare i grigiori invernali, delicate sfumature pastello, per addolcire le giornate di lavoro più intense, rigorosi toni neutri – dal grigio al cammello, passando per gli immancabili bianco e nero – per vestire in ufficio secondo etichetta.

Brand e stilisti hanno mandato in passerella accostamenti ton sur ton o in color block, privilegiando outfit giocati sui colori primari. Non è mancata, soprattutto dalle parti di Valentino e Marc Jacobs, qualche provocazione all’insegna del glamour da riservare ai frequentatori più arditi delle palette cromatiche.

Per tutti gli altri? Ecco i 7 colori moda dell’Autunno-Inverno 2019/2020 che non vediamo l’ora di indossare e qualche consiglio per abbinamenti super trendy.

1. Blu: tendenze e abbinamenti

Brillante, marino, con declinazioni avio, il blu è un irrinunciabile dell’Autunno-Inverno 2019/2020. Come si porta? Abbinato con il nero, come suggeriscono Christian Dior e Michael Kors, o con un tenue celeste, in sempre chic outfit ton sur ton, secondo le indicazioni di Marc Jacobs.

2. Il verde dell’Autunno-Inverno 2019/2020

Archiviati il verde prato e quello pistacchio, dal turchese allo smeraldo fino all’acquamarina, il verde di quest’anno ricorda sempre una pietra preziosa. Max Mara ha mandato in passerella outfit rigorosamente in tinta unita; Moschino ha prediletto abbinamenti preziosi con l’argento, mentre Fendi (in quella che sarà ricordata come l’ultima collezione disegnata da Karl Lagerfeld) ha puntato su accostamenti con colori neutri.

3. Colori moda: rosa pastello

È tenue e delicatissimo il rosa che invaderà il nostro guardaroba quest’anno: una tinta pastello fatta con la deliberata volontà di sognare. Se Alberta Ferretti la abbina con il salmone e il borgogna, Tom Ford accosta invece tinte metalliche. Svariate le proposte di Pierpaolo Piccioli, maestro di colori, che da Valentino manda in passerella il monocolore e abbinamenti di tinte pastello con nuance vitaminiche.

4. Tutte le sfumature del giallo nei colori moda Autunno-Inverno 2019/2020

Non sono ancora indenni gli stilisti dalla yellow mania: c’è ancora il giallo tra i colori moda di quest’anno. Fendi abbina la sfumatura curry con un beige chiaro. Versace e il giallo neon compongono un outfit monocolore dalla testa ai piedi. Moschino sceglie il giallo limone, da portare con nero e dettagli argentati.

5. Rosso, il colore dell’inverno 2020

Illumina le giornate più fredde come gli eventi più glamour il rosso acceso di tendenza quest’anno. Si porta col nero e con il beige, secondo le indicazioni più classiche di Chanel e Christian Dior; ma anche con nuance più chiare e brillanti, come da Gucci.

6. Argento

Per serate ad alto contenuto glam, con neanche troppo velati richiami agli eccessi degli Eighties, l’argento di tendenza che Tom Ford e Alberta Ferretti hanno prediletto per questa stagione fredda e hanno pensato in look total silver. In molto, invece, lo preferiscono dettaglio e intarsio, come Saint Laurent e i suoi minidress neri.

7. Colori moda inverno 2020: ruggine

Tinta perfetta per l’autunno il ruggine che ha sfilato da New York a Parigi. Si sposa alla perfezione con il cuoio, come ha dimostrato Max Mara, con tinte neon secondo Versace, con romantiche nuance rosa, nella sua declinazione verso il bronzo per Dolce & Gabbana.