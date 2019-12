Sono fratelli, sorelle, gli amici di sempre, a volte parenti molto cari, per questo gli sposi si impegnano sempre a trovare idee originali per il regalo ai testimoni di nozze e la nostra redazione ne ha selezionate 10 da cui lasciarsi ispirare.

Quando si organizza un matrimonio, niente può essere lasciato al caso. I testimoni spesso danno una mano, ma questo è un compito molto personale di cui possono occuparsi solo lo sposo e la sposa. Il testimone è una figura chiave della cerimonia e anche della vita dei due: è una persona che, appunto, può testimoniare il loro amore, che ha seguito il percorso della relazione, che è vicino alla coppia in un modo speciale.

Per questo, tradizionalmente, i testimoni di nozze ricevono o una bomboniera diversa rispetto agli altri invitati, più grande, impegnativa e costosa, oppure un vero e proprio regalo.

Quanto spendere per il regalo ai testimoni? Tutto dipende, ovviamente, dal budget del matrimonio. Una cifra media per nozze semplici potrebbe essere 80 euro a persona, partendo da un minimo di 50 per arrivare a un massimo di 150-200 euro. Se i testimoni sono una coppia anche nella vita, si può pensare a un regalo unico, come a un oggetto per la casa o a un weekend fuori porta. Per il galateo il regalo dovrebbe essere lo stesso per tutti e 4 i testimoni, ma in caso di pensieri personalizzati, l’importante è spendere la stessa cifra.

State organizzando il matrimonio e non avete nessuna idea originale per il regalo ai testimoni di nozze? Prendete spunto dalle nostre.

10 idee originali per il regalo ai testimoni di nozze