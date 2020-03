Prendisole: 10 modelli per l’estate

Fresco e versatile, il prendisole è il modello di vestito dell’estate perfetto per andare in spiaggia o in piscina. In lino o in cotone, è di solito senza maniche, largo, in versione mini, midi o maxi, e ha una linea stile corpetto; in genere presenta una scollatura ampia e spalline sottili, spesso con schiena scoperta.

La moda Primavera-Estate 2020 è ricca di proposte, da abiti longuette tutti volant, in linea con le tendenze di stagione, a linee evergreen da abbinare con infradito e borse di paglia, un must di ogni anno che non conosce tramonto nei favori della fashion addicted.

Previsti, in riva al mare, cappelli in rafia, foulard di cotone, cerchietti coloratissimi per legare i capelli, in quel tripudio di accessori capace di personalizzare e rendere originale anche il più semplice (e banale, of course…) degli outfit.

I colori più gettonati per il prendisole? Il blu innanzitutto, secondo le direttive dell’Istituto Pantone che ha dichiarato il Classic Blue nuance del 2020; inflazionato anche l’arancione, sia in una sfumatura al neon che in un più caldo ed estivo tangerine. Immancabili il bianco e il nero.

Anche sul fronte pattern, grande la scelta: si va dal pois, che da qualche anno è tornato in auge, alle stampe floreali fino ai deliziosi quadretti Vichy.

I modelli più belli dell’estate? La redazione ha preparato una lista con 10 prendisole di prezzi e caratteristiche diverse per piacere ai gusti (e ai portafogli) più svariati.