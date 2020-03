Stilisti e brand low cost sono quanto mai generosi nelle loro proposte di vestiti estivi 2020: abiti lunghi, eleganti ed economici in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2020.

Tra i colori, accanto al blu, dominano nella stagione calda nuance vitaminiche, come l’arancione e il giallo, anche in varianti fluo, e tonte calde e femminili, come il verde, il rosa e l’immancabile rosso, sfumatura corallo compresa.

Abiti lingerie, chemisier, modelli monospalla e in stampa floreale, a pois o vichy vanno per la maggiore, sia per creare outfit da giorno che look da sera.

I più belli? Ecco i vestiti estivi 2020, lunghi, eleganti ed economici, che la redazione ha segnato tra i desiderata dei mesi caldi.

Vestiti estivi 2020: lunghi

Romantico e chic, l’abito lungo in tulle di Twinset con maxi volant e gonna a mezza ruota abbinato a una tunica sottoveste in jersey. Cintura in vita in gros-grain.

L’abito midi in pizzo floreale in corallo di Michael Kors ha ricami con perline e paillettes e un orlo con volant che dona un movimento delicato a ogni passo. ( Acquista ora )

Diffusione Tessile propone un modello dalla linea svasata realizzato in popeline di cotone stretch. Scollo leggermente a barchetta, gonna ad ampie balze e chiusura con zip invisibile sul retro. ( Acquista ora )

È a quadri color arancione in spandex/elastam il longdress di Supriya Lele con collo alto, maniche lunghe e spacco laterale.

Lucente georgette di seta in una audace tonalità “Girasole” per il vestito lungo di Valentino dal motivo ispirato alla copertina Vogue di Lauren Hutton del 1968. È sormontato da un fiocco retrò.

Vestiti estivi 2020: eleganti

È di Max Mara l’abito midi in georgette di pura seta lavata, con piccolo scollo a V con maniche corte a volant. Decorato con motivo a fasce oblique in tono sul davanti.

L’abito di JW Anderson è in twill di raso satinato con motivi a pois neri chiazzati ed è raccolto e drappeggiato.

Il minidress monospalla di Elisabetta Franchi ha applicazioni a contrasto e fantasia multicolore. Il collo è ampio e il fondo asimmetrico.

In paillettes rosa shocking l’abito di raso attillatissimo di Tom Ford dalla scollatura profonda e scollo all’americana sul retro.

Longdress in sangallo per Sandro Paris, che propone un modello con scollo a V incrociato, maniche corte a sbuffo e aperture in vita.

Vestiti estivi 2020: economici