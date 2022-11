Julia Elle, bufera mediatica su Disperatamente mamma: le accuse dell'ex marito

Julia Elle è forse una delle prime mamme influencer del web. La donna, madre di Chloe, Chris e Chiara, ha costruito un vero e proprio impero sulle sue vicende quotidiane di mamma single ma anche sulla sua storia personale. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Nei suoi libri Giulia L. (il cognome non è mai stato dichiarato) ha raccontato di essere stata abbandonata da Paolo Paone dopo aver avuto la piccola Chloe. Dopo un’inaspettata notte di passione con Paone, la donna rimane incinta di Chris ma viene lasciata di nuovo dal compagno.

Julia Elle si rimbocca le maniche e cresce da sola i suoi figli fino all’incontro con l’attuale compagno, Riccardo, dal quale ha avuto la piccola Chiara. In tutti questi anni i follower di Disperatamente mamma hanno attaccato Paone, accusandolo di essere stato un cattivo padre. Nelle ultime ore la svolta. L’uomo, che lavora da anni con Francesco Facchinetti, ha rivelato di non essere il padre biologico di Chris, come invece ha raccontato l’ex compagna. La risposta della donna è stata immediata. In un video pubblicato su Instagram ha affermato che, di comune accordo con Paone, la realtà nei suoi libri è stata “edulcorata”.

La donna ha confermato che Chris non è figlio dell’ex compagno ma di un uomo che “ha scelto di non essere padre”. Julia Elle ha parlato inoltre di violenze domestiche da parte di Paolo Paone, veri e propri maltrattamenti che l’hanno costretta a scappare e a cercare aiuto. Nel blog così come nei suoi video e nei libri ha narrato un’altra versione dei fatti, necessaria, a suo dire, per tutelare i bambini e proteggerli da una verità che fa male. Paone però non ci sta e rimanda le accuse di violenza al mittente, promettendo di far valere le sue ragioni in sede legale.