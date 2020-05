Little Fires Everywhere con Reese Witherspoon: trama, cast e libro

Attraverso una nota ufficiale, Amazon Prime Video ha annunciato l’arrivo dell’attesissima serie Little Fires Everywhere. In Italia la versione originale e sottotitolata sarà disponibile su Prime Video dal prossimo 22 Maggio, mentre bisognerà aspettare ancora per la versione doppiata in italiano.

La serie, composta da otto episodi, è basata sul romanzo omonimo del 2017 di Celeste Ng e vanta la presenza di Reese Witherspoon e Kerry Washington nei panni sia di produttrici che di interpreti. Tra gli altri produttori esecutivi ci sono anche Liz Tigelaar, che è anche creatrice e showrunner della serie, oltre a Lauren Neustadter, Pilar Savone e Lynn Shelton.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il lancio del nuovo prodotto da cui si aspetta un ottimo riscontro da parte del pubblico: “Le produttrici hanno creato quel genere di contenuto televisivo emozionante ed esclusivo, che i nostri clienti amano, perfetto per gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo. C’è un grande fervore attorno a questo show da parte dei fan del romanzo e, per questo motivo, siamo molto felici di annunciarne la disponibilità per i clienti Prime“.

Little Fires Everywhere: trama

La miniserie Little Fires Everywhere è ambientata a Shaker Heights, un piccolo sobborgo di Cleveland in Ohio. La trama segue il destino della famiglia modello di Elena Richardson, madre di quattro figli, che si andrà ad incrociare con quello di Mia Warren, una giovane donna single che arriva improvvisamente in città insieme a sua figlia Pearl. La quiete generale verrà sconvolta quando in città comincia a circolare la voce che la migliore amica di Elena, Linda McCullough, è in causa per l’ottenimento della custodia di un bambino cinoamericano contro la madre naturale. La battaglia legale porterà a galla segreti sconcertanti che metteranno in pericolo l’equilibrio apparente della famiglia di Elena.

Little Fires Everywhere: cast

Reese Witherspoon e Kerry Washington, oltre ad essere produttrici di Little Fires Everywhere, ricoprono anche il ruolo di protagoniste della serie. Ecco il cast completo:

Reese Witherspoon: Elena Richardson

Kerry Washington: Mia Warren

Joshua Jackson: Bill Richardson (marito di Elena)

Rosemarie DeWitt: Linda McCullough

Jade Pettyjohn: Lexie Richardson (figlia maggiore di Elena)

Lexi Underwood: Pearl Warren (figlia di Mia)

Megan Stott: Izzy Richardson (figlia minore di Elena)

Gavin Lewis: Moody Richardson (figlio minore di Elena)

Jordan Elsass: Trip Richardson (figlio maggiore di Elena).

Little Fires Everywhere: libro

La serie in uscita su Prime Video è basata sul romanzo del 2017 di Celeste Ng Little Fires Everywhere. Il libro è ambientato a fine anni Novanta a Shaker Heights, in Ohio. Nell’incipit la villa della ricca famiglia Richardson viene distrutta da tanti piccoli incendi, appiccati in ogni stanza della casa. Da quel momento in poi la trama si articolerà tra numerosi sospetti e scandali che metteranno a repentaglio l’equilibrio apparente di un’intera comunità.