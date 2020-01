Macinacaffè: 5 prodotti per un caffè da bar

I macinacaffè sono imperdibili prodotti per un caffè da bar anche a casa: questi piccoli elettrodomestici sono disponibili sul mercato in tipologie adatte a tutte le esigenze, elettrici, a manovella, regolabili, e a tutti i budget.

Il caffè è un piacere cui pochi rinunciano. Basti pensare che si calcola che ogni italiano beva 1,5 tazzine di caffè espresso al giorno, per un totale di 6 chili procapite. Questo dolce amaro vizio riguarda l’80% della popolazione. Un italiano su 2 beve il caffè a colazione, per 4 persone su 10 è un momento di pausa, per 2 su 10 l’espresso sancisce la fine del pranzo. Cinque persone su 10, infine, prendono caffè dopo cena (fonte Nielsen).

Per chi non ha ceduto alla praticità delle capsule, avere la macchina da caffè e il macinacaffè in cucina (o in ufficio) vuol dire poter godere di una bevanda sempre fresca, appena macinata, e con una miscela personalizzata. Esistono circa 60 varietà di piante. Da quattro si ottengono i chicchi delle miscele più amate, la Coffea Arabica, la Coffea Robusta, la Coffea Liberica e la Coffea Excelsa. Chi opta per il macinacaffè può mescolarle fino a ottenere la sua preferita, risparmiando anche con l’acquisto dei chicchi in pacchi o studiando con la torrefazione di fiducia un mix speciale.

Il macinacaffè elettrico è veloce e pratico, i modelli a manovella sono semplici da usare e si possono portare in viaggio, entrambe le tipologie possono essere regolabili, per scegliere la quantità in tazze e la grana.

La scelta dipende dalle necessità da soddisfare, ma anche dal budget a disposizione.

5 macinacaffè per un caffè da bar

La nostra redazione ha selezionato 5 macinacaffè per un caffè da bar con caratteristiche diverse, ma tutti ugualmente apprezzati e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Macinacaffè elettrico

Bosch MKM-6000. Adatto a grani di caffè espresso e a grani di caffè americano, è un modello essenziale e facilissimo da usare. Il macinino è per 75 g di caffè in grani, le lame e il contenitore per la miscela sono in acciaio INOX ed è completo di interruttore di sicurezza. Prezzo consigliato 28,98 euro. Acquista qui

Imetec CG1 100. Dall’accattivante design vintage, trita finemente alimenti come caffè, spezie, pepe, zucchero e frutta secca grazie alle lame in acciaio inox e al motore da 150 W. Il contenitore salva-freschezza permette di conservare le spezie e il caffè una volta tritati. Prezzo consigliato 33,90 euro. Acquista qui

I modelli a manovella

Macinacaffè Groenenberg. La macinatura manuale permette di godere tutto l’aroma del caffè, che rimane intatto in questo modello grazie al meccanismo a macine coniche in ceramica che non produce calore eccessivo. Il design è in acciaio inox, con capacità di 45 g di polvere, pari a 6 tazze di espresso. Inoltre consente di regolare la macinatura a seconda dei gusti e della preparazione: da quella fine per l’espresso a grossa per il caffè americano. Prezzo consigliato 24,99 euro. Acquista qui

Macinacaffè SILBERTHAL. Un macinacaffè manuale con grado di macinatura regolabile adatto a un’ampia varietà di caffè: espresso, turco, americano, della pressa francese, freddo Cold Brew. La presa sicura e le lame della smerigliatrice sono realizzate in acciaio giapponese affilato, molto igienico perché facile da pulire. Il modello è dotato di contenitore salva-freschezza con coperchio aggiuntivo. Prezzo consigliato 49,95 euro. Acquista qui

La proposta regolabile

De’Longhi KG 89. Macinacaffè a pressione con sezione macinatura, per scegliere il grado desiderato da fine, medio a grosso e selettore tazze. Macina la quantità desiderata, fino a un massimo di 12 tazze. L’apparecchio è dotato con il sistema Dual Safe, che blocca la macina se il contenitore dei chicchi o quello del caffè macinato vengono rimossi. Prezzo consigliato 68,94 euro. Acquista qui