Mahmood torna nei panni di ospite sul palco dell’Eurovision 2023

Mahmood è il primo artista italiano invitato come ospite speciale alla finale dell’Eurovision Song Contest prevista per il 13 maggio 2023. Il cantante è stato contattato direttamente dalla Bbc e dichiara di sentirsi elettrizzato all’idea di potersi esibire presso la Liverpool Arena.

“Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me”, commenta. “Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo”, aggiunge con entusiasmo.

Per la prima volta un artista italiano si esibisce all’estero durante la finale del contest canoro e, con una performance fuori concorso, affianca la presenza di altri autori italiani già in gara presso la cittadina britannica.

Tra i concorrenti principali troviamo Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo con il brano Due Vite e portabandiera azzurro. In rappresentanza della Norvegia, si esibisce Alessandro Mele con Queen of Kings, cui si aggiunge anche il gruppo musicale Piqued Jacks, in gara per la Repubblica di San Marino.

Negli anni passati, Mahmood, prese parte alla finalissima dell’Eurovision ben due volte: nel 2019 è volato a Tel Aviv per esibirsi con il celebre pezzo Soldi e nel 2022 ha duettato in coppia con Blanco il brano Brividi nei pressi del Pala Alpitour di Torino.

Le edizioni della finalissima organizzate sul territorio nazionale hanno già ospitato numerose personalità della musica italiana, tra cui Mario Del Monaco, Arturo Bracchetti e Diodato, cui si aggiungono anche i nomi di Dardust, Il Volo, la celebre rock band dei Maneskin, attuali campioni in carica, e Giogliola Cinquetti.

Le semifinali dell’Eurovision Song Contest andranno in onda su Rai2 nelle giornate di martedì 9 e giovedì 11 maggio 2023. La finale si disputerà il 13 maggio su Rai1 e tutte le puntate verranno condotte da Gabriele Corsi e Mara Maionchi.