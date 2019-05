Davanti agli scaffali del supermercato, si potrebbero trascorrere ore a guardare il muro di scatole di varie marche di cereali per la colazione: quali scegliere per un’alimentazione sana ed equilibrata, quali sono le più dietetiche che apportano i giusti nutrienti? Senza dubbio quelle con cereali integrali e senza zuccheri aggiunti.

Attirati da confezioni intriganti e slogan convincenti, infatti, si potrebbe cadere in una delle tante trappole del marketing che promettono prodotti attenti alla linea ma non mantengono le aspettative.

Per questo la redazione di DireDonna ha deciso di scoprire e rivelarvi le marche di cereali per la colazione più dietetiche (in una selezione personalissima e non esaustiva).

I cereali sono perfetti per una colazione sana e ipocalorica, con un latte vegetale o dentro a uno yogurt magro con pezzi di frutta fresca, frutti di bosco o frutta secca. I loro carboidrati si aggiungono così alle proteine e forniscono tutta l’energia che occorre per iniziare con il piede giusto la giornata, mentre le fibre placano la fame – regalando a lungo senso di sazietà – e migliorano la regolarità intestinale.

Bastoncini di crusca Ki. Solo 4 ingredienti, crusca di frumento (65%), farina di frumento integrale, sciroppo di mais e sale per questi bastoncini di crusca. Ideali per la prima colazione da aggiungere al latte, allo yogurt, sono croccanti e dal sapore leggermente tostato. Prezzo consigliato 2,20 euro per 250 g.

Corn flakes Almaverde Bio. Se amate i classici fiocchi, puntate su un prodotto senza zuccheri aggiunti, come quello Almaverde Bio. I croccanti flakes sono prodotti con mais biologico italiano della migliore qualità, OGM free e dolcificati solo con sciroppo di riso. Prezzo consigliato 2,67 euro per 300 g.

Fiocchi di frumento integrale, riso e avena Misura Dolcesenza. Tra le opzioni migliori in assoluto senz’altro questa proposta di Dolcesenza, la linea di Misura senza zuccheri aggiunti. Gli zuccheri presenti in questi fiocchi croccanti, infatti, sono unicamente quelli che derivano dalle materie prime. Prezzo consigliato 4,74 euro per 350 g.

Fiocchi di avena Ecor. I fiocchi d’avena sono l’ingrediente fondamentale per preparare il muesli e il porridge, perfetti da mixare con miele, frutta fresca e frutta secca. Da agricoltura biologica, sono disponibili a grani piccoli o grandi. Prezzo consigliato 2,25 euro per 500 g.