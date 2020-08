Maxi dress: gli abbinamenti estivi

Basta fare una passeggiata per le vie dello shopping di qualsiasi città per capire come il maxi dress sia una tendenza in questa stagione calda: gli abbinamenti estivi raccontano di look informali, ma anche sofisticati, di accessori vintage e di tanta voglia di lasciarsi alle spalle le rigide regole degli outfit da ufficio.

Il maxi dress, del resto, è un capo che bene esprime il desiderio di libertà, con i suoi volumi comodi. Tuttavia, in base alle declinazioni, è capace sempre di stupire. Tessuti leggeri o naturali come il lino, pizzi, fantasie e fiori e volant permettono di sentirsi bohémien, leggiadre, informali e vacanziere. Modelli strutturati o in materiali preziosi regalano una allure da haute couture.

Ce n’è, insomma, per tutti i gusti, e gli abbinamenti estivi sono pronti a vestirvi in tutte le occasioni, dal brunch al parco all’aperitivo in riva al mare, dalla cena in un ristorante stellato alla gita fuori porta.

A chi sta bene questo modello di abito lungo e leggero? Un po’ a tutte. Le basse di statura possono slanciare la figura con le zeppe, per le altre i sandali bassi estivi con i lacci sono senz’altro un abbinamento irrinunciabile. La gonna larga maschera i chili di troppo, specialmente nei modelli in stile Impero, mentre chi non ha un punto vita segnato può evidenziarlo con una cintura.

Maxi dress: look e abbinamenti estivi

Ecco le idee da copiare, o da cui prendere ispirazione, per scegliere capi e accessori da accostare ai maxi abiti di tendenza.

Look boho-chic: maxi dress bianco con accessori in pelle marrone

Lo stile casual e un po’ country è senz’altro quello che viene subito in mente quando si pensa ai maxi abiti. Un modello bianco, con accessori in cuoio o pelle scamosciata marrone, fa subito estate.

Look rock: maxi dress animalier con accessori neri

Tanta grinta per un outfit che trasforma tutto il romanticismo del maxi dress in un look alla moda e perfetto per le amanti della giungla urbana. La fantasia animalier colorata si abbina ad accessori dalla forte personalità come cinturone e anfibi.

Look fresco: maxi dress azzurro con accessori in paglia

Portofino, Capri, Nizza, Saint Tropez, ecco un look che non sfigura sul lungomare delle località più chic. L’azzurro intenso regala una sensazione di relax e freschezze, la borsa di paglia è un simbolo dell’estate. Un outfit adatto a tutte le età con cui è impossibile sbagliare nelle giornate come nelle serate estive informali.

Look elegante: maxi dress ruggine con accessori neri

Una cena galante, un vernissage o, perché no, una cerimonia: tutte occasioni in cui con il giusto maxi dress non si sfigura. La nostra proposta è di un bel color ruggine, da abbinare a raffinati accessori neri, come sandali con tacco medio con lacci e pochette.

Look etnico: maxi dress paisley con accessori neutri

Un pattern che richiama paesi lontani, un modello a tunica che rasenta il mistico, un gioiello etnico e accessori dai colori neutri o sobri. Sono gli ingredienti di un look perfetto per infiammare di fervore e sentore di incenso le caldi notti estive.