Vestiti midi da cerimonia: i più belli

Colori di tendenza e modelli in linea con i trend di stagione: i vestiti midi da cerimonia più belli sono abiti longuette in nuance vivaci secondo la moda Primavera-Estate 2020, perfetti per essere indossati in caso del matrimonio della migliore amica o della comunione del nipotino.

Gli abiti da cerimonia con maniche a palloncino e drappeggi sono tra le più gettonati, da abbinare con scarpe décolleté ton sur ton e minibag, così chic in questa stagione. Largo anche a creazioni senza maniche e linee affusolate, da indossare anche con mules e sandali. E per quanto riguarda i colori: tante proposte in classic blu (colore Pantone 2020), rosa, verde e giallo. I tip della redazione? Ecco i 7 vestiti midi da cerimonia adatti a tutte le tasche e a tutte le esigenze.