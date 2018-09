Il rientro dalle vacanze è sempre traumatico, tanto più se si deve tornare a lavoro e si hanno dubbi su come vestirsi in ufficio. Con un occhio attento alle tendenze della moda Autunno-Inverno 2019, che vogliono grande libertà in fatto di modelli, colori e abbinamenti, sapendo già quali sono le scarpe e le borse più gettonate della prossima stagione, si può iniziare a stilare una lista di alcuni outfit adatti alle giornate dietro alla scrivania.

Tailleur e abiti vanno per la maggiore, soprattutto in versioni super-femminili, senza dimenticare che la giacca è tornata il capo portante del guardaroba e che il tubino nero rimane il passepartout per tutte le occasioni. Ecco 7 look proposti dalla redazione di Diredonna, secondo ispirazioni, prezzi e nuance differenti.