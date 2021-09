Abiti lunghi in lana, i modelli must have dell'Autunno-Inverno 2021/2022

In cachemire, in lana rasata o con ricami tricot, gli abiti lunghi in lana sono la rivelazione della moda Autunno-Inverno 2021/2022. Caldi come una coperta e morbidi come un abbraccio, i vestiti lunghi in lana rinunciano alle forme ampie e oversize (tendenza di stagione) e cedono il passo a un design aderente che rivela il lato sensuale della maglieria.

L’unica ampiezza concessa la si ritrova nelle ampie scollature off shoulder e nelle maniche a palloncino se nelle scampanature che modellano le gonne lunghe. Gli stilisti hanno presentato sulle passerelle della moda autunno-inverno 2021/2022 una serie di modelli a colonna, aderenti e che avvolgono il corpo esaltandone le forme.

I vestiti lunghi hanno la comodità di un soffice plaid e lo stile elegante di un long dress che si tinge di nuances delicate come il rosa e il lavanda virando verso sfumature di bianco candido che ricorda la neve. Mentre le fantasie si tingono di righe colorate e di tonalità calde e profonde come il giallo ocra. Gli abiti knit, inoltre, sono versatili e si abbinano con tutti i modelli di scarpe: décolleté, anfibi, stivali e sneakers e si indossano in versione stratificata sotto a cappotti o sopra a lupetti colorati.

Vestito cut out in lana

Tra i modelli must have dell’autunno 2021 rientra il vestito cut out lungo e in lana che scopre alcune porzioni di pelle. Una versione che fa subito tendenza è quella presentata in passerella da Fendi con oblò lungo i fianchi e nei delicati toni del rosa pastello. Il risultato è un abito ideale per il giorno insieme a collant colorati e uno zainetto in spalla.

Abito lungo in lana tricot

L’antica lavorazione del tricot, di origine germanica, incontra il modello di abito lungo in lana per creare giochi geometrici dall’effetto tridimensionale. Così, l’arte del fatto a mano viene riscoperta in chiave glamour e contemporanea e si posa su modelli di eleganti abiti knit per coprirsi dai primi freddi. L’intarsi di maglie in lana lavorate con intarsi e trecce da indossare come abiti lunghi da sera con cintura in vita e una pochette per il giorno mentre per la sera basterà aggiungere un paio di pumps.

Vestito in lana asimmetrico

Le forme asimmetriche si posano anche sui modelli trendy degli abiti in lana come quello di Altuzarra. Si tratta di un modello mono spalla aderente e super fasciante da indossare con anfibi per un look urban style.

L’abito nero lungo in lana

Il classico tubino nero abbandona tessuti in georgette, raso di seta e cotone per vestire i filati in maglia di lana dalle trame a costine e super aderenti. Courrèges dimostra che si può essere eleganti rimanendo al caldo con un modello di abito nero in lana dalla scollatura quadrata e con gonna leggermente scampanata, perfetto per le occasioni eleganti.

Abito lungo in lana sfrangiata

Sfrangiata e irregolare dal mood quasi trasandato ma che fa subito tendenza. Stiamo parlando della maglia di lana multi-frange declinata sul modello di abito lungo in lana di Acne Studios dalle forme rilassato e nella tonalità di tendenza dell’azzurro.

Abito in lana bohemien

Righe multicolore e frange morbide sono i dettagli di stile che personalizzano gli abiti lunghi in lana dallo stile bohemien. Un tocco di vivacità da donare ai look autunnali e da completare con ciabatte di eco-pelliccia o in maglia di lana all over come suggerisce Chloé.