Tendenze moda inverno 2022: 10 trend che indosseremo

Da New York a Londra, da Parigi a Milano, le sfilate andate in scena nelle capitali della moda (quasi tutte in modalità digitale) svelano le tendenze moda per l’autunno inverno 2021-2022. Abbiamo passato in rassegna le collezioni prêt-à-porter per la prossima stagione fredda che uniscono la moda retrò a uno stile avveniristico.

In passerella i capi di abbigliamento sono ispirati alla moda anni ’70 e ’90 con gli occhi puntati verso un futuro che esprime voglia di tornare alla normalità. Le collezioni presentano indumenti versatili, adatti per essere indossati in casa e in giro per il mondo, tra viaggi, vacanze sulla neve, serate in compagnia e riunioni con pochi intimi.

Gioia di vivere e un ritrovato ottimismo sono i messaggi positivi che vuole inviare la moda attraverso silhouette morbide e rilassate, piumini colorati dall’effetto buon umore, capi evergreen con cui non sbagliare mai stile e abiti in lana con dettagli couture. Ecco svelati i 10 trend moda dell’inverno 2022.

Tendenze moda inverno 2022: l’eco-pelliccia

Ogni anno, sono sempre più numerosi i brand che aderiscono all’iniziativa fur free (ovvero senza pelliccia) in favore di una moda etica ed ecosostenibile che rispetta gli animali. Così, in passerella sfilano capi spalla in pelliccia ecologica che comprendono lunghi e ampi cappotti, stole e boleri colorati. La collezione prêt-à-porter autunno inverno 2021-2022 di Givenchy detta questo nuovo trend della fredda stagione con cappotti lunghi fino ai piedi, dettagli faux fur su long dress e giacche corte. Sarà possibile indossare la pelliccia come decorazione morbida aggiunta anche agli accessori, come maxi borse e shopping bag (Fendi docet).

Tendenza moda inverno 2022: abiti in lana

Morbidi e caldi, gli abiti in lana oltre a essere uno dei nuovi trend dell’inverno 2022 sono il capo di abbigliamento ideale per combattere il freddo con stile. Li abbiamo indossati in casa durante il lockdown e adesso tornano nel guardaroba invernale con dettagli come tagli sartoriali che scivolano lungo la silhouette femminile e ricami a maglia couture che li rendono ricchi di eleganza e charme, ideali per uscire anche la sera.

Tendenze moda inverno 2022: il foulard

Non solo in estate per proteggerci da sole, il foulard sarà l’accessorio must have da indossare anche durante l’inverno 2022. Le tendenze suggeriscono di indossarlo in seta colorata come tocco di stile da aggiungere ai look di tutti i giorni; da annodare dietro la nuca come se fosse una bandana o sotto il meno con maxi occhiali per uno stile da vera diva.

Tendenze moda inverno 2022: il piumino da sci

Tra i capi spalla di tendenze dell’inverno 2022, il protagonista indiscusso è il piumino da sci nella versione super colorata e dall’effetto lucido. Preso in presto al mondo dello sport sulla neve, potrà essere indossato in montagna e in città per look anti-freddo insieme ai capi di abbigliamento di tutti i giorni.

Tendenze moda inverno 2022: la stampa animalier

La stampa animalier torna tra i trend dell’inverno 2022 declinata su ogni capo di abbigliamento: dai vestiti ai cappotti, dalle gonne ai pantaloni. Il guardaroba sarà letteralmente invaso dalla fantasia leopardo che si preannuncia il tocco selvaggio dei look della stagione fredda.

Tendenze moda inverno 2022: lo stile college

Nato negli anni ’60 nei college inglesi, questo stile tornerà in voga nei nostri guardaroba tra gonne a pieghe e baschi in testa. Lorenzo Serafini per Philosophy è il fautore del ritorno in auge dello stile college e nella sua collezione mostra pullover oversize con maxi scritte, mini gonne a ruota plissettate e felpe oversize abbinate insieme a anfibi e calzettoni in spugna.

Moda inverno 2022: abiti sottoveste

Presi in prestito dalla moda lingerie, gli abiti sottoveste mostrano il loro stile sensuale e vengono indossati in outfit da giorno o come abiti da sera in versione morbida che scivola lungo il corpo femminile. Per l’inverno 2022 saranno disponibili in seta, in lana o in cotone da sfoggiare sopra a maglie e pullover a costine. Un esempio? L’abito lingerie (slip dress) di Fendi dal taglio sartoriale e dalla silhouette scivolata che coccola il corpo femminile. Il risultato? Un abito sensuale e che esalta la femminilità.

Moda inverno 2022: cappa e poncho

Tra ispirazioni indie e dettagli etnici, i capi spalla più in voga dell’inverno 2022 sono la cappa e il poncho. Quest’ultimo verrà rivisitato in versione patchwork, in lana colorata, con frange dallo stile bohemien e in total white come propone Ermanno Scervino ultimato da ricami in lana in rilievo.

La cappa colorata si trasforma nell’alternativa al classico cappotto da indossare sopra abiti e tailleur come elemento chic che completa ogni look.

Moda inverno 2022: pantaloni larghi

Ampi, fluidi e destrutturati, i pantaloni larghi sono un must have dell’inverno 2022. Il comune denominatore è la vita alta che li rende comodi e adatti alla vita di tutti i giorni. Alcuni presentano pinces e tagli sartoriali, altri presentano una stiratura con linea frontale e cadono a piombo lungo le gambe. Il fatto certo è che possono essere abbinati a qualsiasi capo di abbigliamento e si adattano a ogni occasione.

Moda inverno 2022: i capi in pelle

Dagli abiti ai pantaloni, passando per cappotti e trench, la pelle veste ogni capo di abbigliamento del guardaroba invernale. Anche gli abiti non accennano a resistere alla leither mania, presentati nelle varie collezioni nella variante total black e dallo stile rock.