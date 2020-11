Sono tante le novità ma anche le riconferme di tanti evergreen per la moda borse dell’inverno 2021. Tante le proposte tra le quali scegliere tra dimensioni mini e box bag; tra i dettagli da non perdere ci sono frange, catene e nappe. Ma, ma quali sono le tendenze colori a cui guardare nel cruciale momento dello shopping?

A rispondere a questa domanda sono direttamente le più importanti sfilate delle settimane della moda di tutto il mondo, che dettano i trend su ciò che riguarda la moda, accessori compresi, ça va sans dire.

La nostra redazione ha scandagliato le passerelle di Milano Moda Donna, Paris Fashion Week, Londra e New York alla ricerca delle nuance su cui puntare per le borse di stagione.

Il risultato? Due macro tendenze. Una, in accordo con le tinte tipiche di autunno e inverno, punta su nero, evergreen immancabile nel guardaroba e facilissimo da abbinare in look di ogni stile, e marrone, in una versione calda ispirata dai colori della natura in questo periodo. La seconda, invece, irrompe proprio tra le tinte un po’ spente dell’inverno con colori al neon e con l’acqua marina, che ci ricorda il mare cristallino dell’estate che stiamo già sognando.

Moda borse inverno 2021: tendenze colori

Vi abbiamo incuriosite? Ecco i colori di tendenza per le borse Autunno-Inverno 2020/2021.

Borse nere

Il nero, colore passepartout, non può mancare nelle collezioni di Autunno-Inverno. Le proposte delle passerelle sono moltissime. Di Miu Miu l’hand bag “della nonna”, dal sapore vintage; un must la mini bag Dolce & Gabbana da portare con una borsa più grande come vogliono le tendenze; un classico per tutti i giorni la tracolla Michael Kors.

Borse blu

Mille sfumature di blu, perfetta alternativa al nero. Blu elettrico matelassé da Balmain; ottanio prezioso per Dries Van Noten e navy, colore elegante sempre presente nel guardaroba invernale, per Maison Margiela, in un materiale inedito per la stagione, con giunchi intrecciati.

Borse acqua marina

Uno dei colori simbolo dell’estate e delle giornate in spiaggia scompiglia le carte in tavola negli outfit per la stagione fredda. Del resto, si abbina bene a colori caldi autunnali come ocra e marroni, come visto da Gucci e Prada, e facilmente al nero, come nel caso della mini hand bag firmata Fendi che risalta sulla gonna nera in pizzo trasparente.

Borse marroni

Golosi e caldi, ispirati alla natura e agli ingredienti dei piatti di stagione, sono i marroni tra cui scegliere. Facili da abbinare, il caramello, il fulvo, e la cannella di possono accostare a stivali, mocassini e stivaletti. Semplice e raffinata l’hand bag Oscar de la Renta, originale quella di Chloé con mix di marroni dalle diverse texture, maxi la proposta di Jil Sander perfetta per chi deve passare tutta la giornata fuori e portare con sé l’occorrente per il lavoro, per rifarsi il trucco, per il tempo libero.

Borse con colori Neon

I colori al neon, che sono stati di moda durante tutta l’estate, continuano a illuminare gli outfit con le borse dell’inverno 2021. Si possono indossare senza timore, specialmente in abbinamento a colori neutri con cui è impossibile sbagliare, come bianco e nero. Due idee? La borsa con catena Versace, in arancione, e le incredibilmente trendy borsette da braccio e da vita Marine Serre, in fucsia.