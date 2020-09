Gonne Autunno-Inverno 2021: le tendenze

Tailleur . Per il back to office o, perché no, per un appuntamento galante, il tailleur con gonna è una scelta evergreen con cui è impossibile sbagliare. La sorpresa dell’anno è che le gonne si potranno portare un po’ di tutte le lunghezze, mini, al ginocchio e lunghe, come la proposta Altuzarra , con giacca avvitata in un blu ceruleo.

Bagliori metallici. Abbiamo lasciato per ultima la tendenza per chi vuole osare o per chi vuole essere scintillante all night long. Le gonne dal bagliore metallico, tra lamé e paillette, possono essere di colori accesi, argentate o dorate e declinare altre tendenze, come le frange o l’asimmetria. In ogni caso, con questi modelli non si passa di certo inosservate, come con la bella longuette Ermanno Scervino in un look sfavillante total green.