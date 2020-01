Moda Primavera-Estate 2020: gonne di tendenza

Colorate, in stampa fantasia, dai modelli mini a quelli maxi: le gonne di tendenza della moda Primavera-Estate 2020 accontentano tutti i gusti e si addicono a ogni forma fisica.

A sbirciare tra le passerelle di New York, Milano e Parigi, pare chiaro che le collezioni della stagione calda non lesineranno in modelli super femminili, all’insegna di una allure dal gusto retrò o di ispirazioni che guardano al presente e alle sue sfide, prima fra tutte quella della sostenibilità del fashion system.

E un po’ ovunque, infatti, i richiami alla natura e a paradisi tropicali dove l’habitat è incontaminato (o dovrebbe esser tale) sono potenti. Ecco i modelli di gonne di tendenza preferiti dalla redazione di DireDonna.

Jeans mania per le gonne di tendenza

Importante la presenza del denim nelle collezioni della Primavera-Estate 2020, proposto nelle declinazioni più diversi, dai modelli a sigaretta, interpretati in maniera più o meno vezzosa, visti da Givenchy e Stella McCartney, fino alla preponderanza dalle parti di Celine, dove Hedi Slimane ha creato gonne con volant, patchwork, delavée e a matita.

A tutto corolla nell’estate 2020

Non solo Maria Grazia Chiuri ha rispolverato il modello a corolla da sempre vessillo dello stile Dior. Variazioni sul tema si sono viste anche da Chanel, dove Virginie Viard ha declinato in svariate possibilità la tipologia, e da Max Mara. Deliziosa la proposta a pois, da indossare in un total look tutto da copiare.

Gonne di tendenza: largo alle trasparenze

Gambe in vista, ma non grazie alle mini: tanti gli stilisti come PierPaolo Piccioli per Valentino che hanno dato via a svolazzanti gonne maxi tutte trasparenze, in tulle o in voile. E se da Valentino il bianco va per la maggiore, Fendi sceglie una nuance nocciola, mentre Giorgio Armani predilige un celeste polveroso très chic.

Pencil skirt ma fantasia

Dalle stampe delle cravatte, come quelle di Prada, ai paesaggi tropicali, come da Versace e Dolce&Gabbana, le femminili gonne a matita scoprono una nuova verve nelle fantasie coloratissime della moda Primavera-Estate, da mescolare, mixare, sovrapporre in infinite variazioni di abbinamenti.