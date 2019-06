Olio per capelli: le marche migliori

Olio per capelli: protegge i capelli fini e fragili, definisce i capelli ricci e crespi e previene ulteriori danni a quelli rovinati. Insomma, un alleato immancabile della beauty routine: lenitivo per la cute, dona luminosità, forza ed elasticità alle chiome, anche colorate.

Grazie a nuove formulazioni all’avanguardia, risulta particolarmente leggero così da poter essere utilizzato anche sui capelli sottili. È la soluzione ideale tra i trattamenti per chi desidera una chioma lucente. Questo prodotto funziona perfettamente sui capelli stressati che hanno perso la loro naturale vitalità e brillantezza.

Parecchi oli sono disponibili in due versioni, in modo da adattarsi ad ogni tipo di capello, da quello più sottile fino a quello più spesso. Scopriamo come si usa e quali sono i migliori a seconda delle diverse esigenze.

Olio per capelli come si usa

L’olio per capelli va distribuito sui capelli bagnati prima di fare lo shampoo come maschera idratante.

Può essere usato al posto del balsamo, oppure come trattamento senza risciacquo. In quest’ultimo caso se ne consiglia l’utilizzo di due o tre gocce al massimo, da applicare preferibilmente sui capelli umidi.

Chi ha i capelli ricci può lavorare delicatamente la quantità sull’intera capigliatura.

Se invece i capelli sono lisci meglio distribuire l’olio per capelli sul palmo delle mani ed applicarlo dolcemente sulle lunghezze, evitando la zona delle radici.

Per utilizzare l’olio come un normale trattamento per capelli va distribuito su tutta la capigliatura.

Per ottenere risultati migliori, basta avvolgere un asciugamano caldo intorno alla testa lasciando che l’olio agisca per almeno 20 minuti. Successivamente si sciacquano i capelli lavorando prima una piccola quantità di shampoo sui capelli trattati e procedendo successivamente con il normale lavaggio.

Miglior olio per capelli rovinati

Tigi New S-Factor True Lasting è un olio con duplice effetto di styling e finishing, contenente olii ultra leviganti, per una brillantezza e uno splendore surreali. L’olio multifunzione potenzia il colore mantenendolo vibrante, protegge dal calore, domando i capelli crespi e ribelli e lasciandoli morbidi, lucenti e luminosi. Prezzo consigliato: 22 euro Acquista su Amazon

è un olio con duplice effetto di styling e finishing, contenente olii ultra leviganti, per una brillantezza e uno splendore surreali. L’olio multifunzione potenzia il colore mantenendolo vibrante, protegge dal calore, domando i capelli crespi e ribelli e lasciandoli morbidi, lucenti e luminosi. Prezzo consigliato: 22 euro Moroccanoil Treatment Light grazie alla sua ricca formulazione offre protezione dai raggi uv e regala alle punte secche una nuova stagione di morbidezza. Ricco di proteine, acidi grassi, omega3, vitamine e antiossidanti, restituisce ai capelli la morbidezza e la lucentezza perdute riempiendo i vuoti lasciati nella fibra capillare da stress termico e fattori ambientali. Prezzo consigliato 45 euro Acquista su Amazon

grazie alla sua ricca formulazione offre protezione dai raggi uv e regala alle punte secche una nuova stagione di morbidezza. Ricco di proteine, acidi grassi, omega3, vitamine e antiossidanti, restituisce ai capelli la morbidezza e la lucentezza perdute riempiendo i vuoti lasciati nella fibra capillare da stress termico e fattori ambientali. Prezzo consigliato 45 euro Wella System Professional Luxe Oil Elixir è un olio ricostruttivo consigliato a chi vuole donare nuova vitalità ai capelli, ottenendo una chioma morbida e lucente. I capelli sono protetti e liberi dalla secchezza provocata dagli strumenti per l’asciugatura a caldo. Massima luminosità e morbidezza assoluta. Prezzo consigliato: 33 euro Acquista su Amazon

Il miglior olio per capelli rovinati, la nostra scelta

Macadamia Nourishing Moisture Oil è un olio di trattamento idratante e nutriente per capelli da grossi a medi. Infonde idratazione, morbidezza, protezione e lucentezza Riduce il tempo di asciugatura e offre naturale protezione UV. Contiene Olio di Macadamia, ricco di nutrienti omega 7,5 e 3 acidi grassi che donano idratazione leggera, Olio di Argan, ricco di acidi grassi omega 9, che aiuta a riparare e rinforzare i capelli e Vitamina E che idrata e dona nutrimento intenso. Prezzo consigliato: 32 euro Acquista su Amazon

Olio per capelli crespi

Davines OI Oil serve per un effetto anticrespo e protettivo. Per un tocco finale di lucentezza e morbidezza, va applicato a capelli asciutti, su lunghezze e punte per definire lo styling. L’Olio di roucou previene l’invecchiamento e ha una forte azione antiossidante; i siliconi traspiranti creano un film protettivo su tutta la struttura del capello. Prodotto a impatto zero. Prezzo consigliato: 37 euro Acquista su Amazon

serve per un effetto anticrespo e protettivo. Per un tocco finale di lucentezza e morbidezza, va applicato a capelli asciutti, su lunghezze e punte per definire lo styling. L’Olio di roucou previene l’invecchiamento e ha una forte azione antiossidante; i siliconi traspiranti creano un film protettivo su tutta la struttura del capello. Prodotto a impatto zero. Prezzo consigliato: 37 euro L’Oréal Mythic Oil Huile Originale ha una formula arricchita con oli altamente concentrati che ammorbidisce e protegge i capelli. La sua texture facilita l’asciugatura per capelli setosi, dalle radici alle punte. Ideale per districare i capelli dopo lo shampoo e illuminarli dopo l’asciugatura. A prova di professionisti e saloni, regala 48h di protezione anti-umidità e anti-crespo. Protegge dal calore sino ad applicazioni a 230°C/446°F. Prezzo consigliato: 25 euro Acquista su Amazon

ha una formula arricchita con oli altamente concentrati che ammorbidisce e protegge i capelli. La sua texture facilita l’asciugatura per capelli setosi, dalle radici alle punte. Ideale per districare i capelli dopo lo shampoo e illuminarli dopo l’asciugatura. A prova di professionisti e saloni, regala 48h di protezione anti-umidità e anti-crespo. Protegge dal calore sino ad applicazioni a 230°C/446°F. Prezzo consigliato: 25 euro Olio di Murumuru dell’Amazzonia di Matrix è un trattamento lisciante profumato, infuso con olio di Murumuru dell’Amazzonia. Controlla e doma i capelli ribelli, crespi, dona districabilità e migliora morbidezza e brillantezza. Adatto per tutti i tipi di capelli. Liscia i capelli fino a 72 ore di fila (quando viene utilizzato come un sistema: shampoo, balsamo e olio di Murumuru dell’Amazzonia vs. shampoo senza conditioner). Prezzo consigliato: 17 euro Acquista su Amazon

Il migliore per capelli crespi

Shu Uemura Essence Absolue Olio protettivo e idratante per una nutrizione profonda e protettiva senza risciacquo. Essence Absolue è un trattamento senza risciacquo che può essere usato sia prima dello shampoo che come leave-in, adatto ai capelli colorati, sensibilizzati, secchi o come protezione dai raggi UV. L’Olio di Camelia che combatte la secchezza nei capelli, il crespo ed offre protezione dai raggi UV. Prezzo consigliato: 58 euro Acquista su Amazon

Miglior olio per capelli fini

Sebastian Form Dark Oil è un olio per lo styling che nutre dall’interno ammorbidendo la cuticola del capello e donando corposità e poi sparisce dal capello grazie alla nuova DiffusX Technology. Formulato con legno di sandalo, legno di cedro e olio di argan.Con protezione contro danni UV. Prezzo consigliato 40 euro Acquista su Amazon

è un olio per lo styling che nutre dall’interno ammorbidendo la cuticola del capello e donando corposità e poi sparisce dal capello grazie alla nuova DiffusX Technology. Formulato con legno di sandalo, legno di cedro e olio di argan.Con protezione contro danni UV. Prezzo consigliato 40 euro L’Huile Légère Elixir Ultime di Kerastase è un olio bifasico ideale per i capelli fini. Potenziato con Intra-Cylane® dà spessore, corpo e luminosità ai capelli spenti. La formula è arricchita con olio di argan, olio di camelia e olio di germe di mais. Attraverso una semplice applicazione i capelli fini e normali alla ricerca di luminosità vengono trattati intensamente e l’effetto crespo appare controllato fino a 96 ore. I capelli sono avvolti da un’aura di profumo e di luminosità. Prezzo consigliato: 27 euro Acquista su Amazon

è un olio bifasico ideale per i capelli fini. Potenziato con Intra-Cylane® dà spessore, corpo e luminosità ai capelli spenti. La formula è arricchita con olio di argan, olio di camelia e olio di germe di mais. Attraverso una semplice applicazione i capelli fini e normali alla ricerca di luminosità vengono trattati intensamente e l’effetto crespo appare controllato fino a 96 ore. I capelli sono avvolti da un’aura di profumo e di luminosità. Prezzo consigliato: 27 euro Orofluido Elixir è una raffinata miscela di tre olii naturali biologicamente certificati con una texture piacevole e setosa, che si assorbe velocemente senza lasciare residui sui capelli. La sua deliziosa fragranza ambrata con note di fondo alla vaniglia trasporta nell’affascinante mondo dei profumi orientali. Lascia i capelli leggeri, setosi e facilmente pettinabili. Dona ai capelli corpo e movimento. Prezzo consigliato: 30 euro Acquista su Amazon

Il migliore per capelli fini

Alfaparf Precious Nature Oil è un olio disciplinante per capelli lunghi e lisci, dalle eccezionali proprietà districanti e condizionanti, questo prodotto assicura una pettinabilità immediata e garantisce lunghi capelli morbidi, brillanti e leggeri come la seta.Grazie ai suoi ingredienti naturali quali olio di fico d’India e estratto di arancio, esso sprigiona sul capello le sue proprietà ammorbidenti e nutrienti, rendendo quindi la chioma facilmente pettinatile, stirata, luminosissima e delicatamente profumata. Prezzo consigliato: 24 euro Acquista su Amazon

Olio per capelli ricci

Marrakesh Oil Versione classica dell’olio Marrakesh è una miscela di olio di Argan e olio di Cannabis che migliora visibilmente l’aspetto e la texture dei capelli. Dimezza i tempi di asciugatura, rende i capelli setosi, lisci e lucidi; elimina l’effetto crespo. Dona capelli più elastici e maneggevoli. Preserva il colore dei capelli trattati. Formula supernutriente, ideale per i capelli grossi e ricci. Prezzo consigliato: 23 euro Acquista su Amazon

è una miscela di olio di Argan e olio di Cannabis che migliora visibilmente l’aspetto e la texture dei capelli. Dimezza i tempi di asciugatura, rende i capelli setosi, lisci e lucidi; elimina l’effetto crespo. Dona capelli più elastici e maneggevoli. Preserva il colore dei capelli trattati. Formula supernutriente, ideale per i capelli grossi e ricci. Prezzo consigliato: 23 euro Goldwell Elixir è un trattamento leggero che viene assorbito immediatamente dai capelli e dona una sensazione di leggerezza. Il tradizionale olio di bellezza del Marocco rigenera e idrata. L’olio di Tamanù dona protezione. L’olio di bellezza del Pacifico del Sud nutre i capelli e contiene protettivi antiossidanti. Bastano pochi spruzzi di dosatore, variabili a seconda della lunghezza e della texture del capello. Prezzo consigliato 23 euro Acquista su Amazon

è un trattamento leggero che viene assorbito immediatamente dai capelli e dona una sensazione di leggerezza. Il tradizionale olio di bellezza del Marocco rigenera e idrata. L’olio di Tamanù dona protezione. L’olio di bellezza del Pacifico del Sud nutre i capelli e contiene protettivi antiossidanti. Bastano pochi spruzzi di dosatore, variabili a seconda della lunghezza e della texture del capello. Prezzo consigliato 23 euro René Furterer Olio è una preziosa alchimia di 5 olii di origine natural. Incarna l’expertise botanica René Furterer. Apporta nutrimento e protezione alla capigliatura per capelli morbidi e brillanti. Prezzo consigliato: 35 euro Acquista su Amazon

Capelli ricci: l’olio migliore

Smoothing Oil-Infused Leave-In Concentrate di Kiehl’s è un trattamento Leave-In districante per capelli crespi e ribelli.Formulato con Olio di argan e Olio di Babassu, estratti dalle palme del Brasile, è un impacco privo di parabeni da lasciare in posa. Dona una naturale morbidezza ai capelli senza appesantirli. L’aroma avvolgente regala una straordinaria esperienza sensoriale. Prezzo consigliato: 30 euro Acquista su Amazon

Olio per capelli Argan

Nashi Argan Oil è l’olio capelli senza risciacquo che ripara, nutre e dona luce ai capelli lasciandoli leggeri e corposi. Grazie alla formulazione riduce i tempi di asciugatura, permettendo una piega perfetta in pochi minuti e proteggendo la chioma dai raggi UV. Applicato sui capelli asciutti aggiunge un tocco di luce alle punte. Prezzo consigliato: da 34 a 14 euro a seconda del formato

è l’olio capelli senza risciacquo che ripara, nutre e dona luce ai capelli lasciandoli leggeri e corposi. Grazie alla formulazione riduce i tempi di asciugatura, permettendo una piega perfetta in pochi minuti e proteggendo la chioma dai raggi UV. Applicato sui capelli asciutti aggiunge un tocco di luce alle punte. Prezzo consigliato: da 34 a 14 euro a seconda del formato Olio di Argan per capelli Arganiae è un trattamento intenso con olio di argan eco certificato per apportare ai capelli tutta la forza nutriente e rivitalizzante dell’Argan e dei Semi di Lino. Oltre a donare un effetto condizionante immediato, li avvolge con un film protettivo che dona luminosità, li rende più facili da pettinare e li ripara dal calore di phon e piastra. Prezzo consigliato: 18 euro Acquista su Amazon

è un trattamento intenso con olio di argan eco certificato per apportare ai capelli tutta la forza nutriente e rivitalizzante dell’Argan e dei Semi di Lino. Oltre a donare un effetto condizionante immediato, li avvolge con un film protettivo che dona luminosità, li rende più facili da pettinare e li ripara dal calore di phon e piastra. Prezzo consigliato: 18 euro Omia Olio Capelli all’Argan è particolarmente indicato per persone con capelli secchi e fragili. Il principio attivo dell’olio di Argan è di origine biologica, certificata secondo. Grazie al suo elevato contenuto in steroli, ha straordinarie virtù restitutive e riparatrici che lo rendono ideale per nutrire i capelli spenti ed fragili.Dona ai capelli un aspetto liscio e setoso migliorandone la luminosità. Prezzo consigliato: 7 euro

Il miglior olio all’Argan

Olio di Argan di Redken è perfetto per capelli molto secchi e fragili che hanno bisogno di essere coccolati. Grazie al suo alto concentrato di nutrienti, è in grado di donare morbidezza, lucentezza e vitalità ai capelli. Prezzo consigliato 23 euro Acquista su Amazon