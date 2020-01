Oscar 2020: i nomi dei presentatori

Aumenta ancora la lista delle star che saranno presenti alla notte degli Oscar 2020 e l’Academy ha reso noti i nomi di tutti i presentatori. Anche quest’anno infatti la conduzione della serata non sarà affidata ad un unico personaggio, ma si alterneranno sul palco diversi protagonisti del mondo del cinema.

La rosa dei primi quattro nomi era già nota da tempo: Rami Malek, che consegnerà il premio come miglior attrice, Olivia Colman, dalle cui mani il miglior attore riceverà la sua agognata statuetta, Regina King, a cui è affidata la consegna del premio come miglior attore non protagonista e Mahershala Ali che si occuperà invece della miglior attrice non protagonista.

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S — The Academy (@TheAcademy) January 28, 2020

Il resto dei nomi resi noti dall’Academy Awards non ha avuto ancora una definizione del ruolo da svolgere durante la serata, ma sappiamo le ragioni che hanno spinto l’Academy a puntare su determinati nomi. Zazie Beets e Timothée Chalamet sono stati scelti per la loro presenza in due film in concorso, la prima in Joker, il secondo in Piccole Donne. Kelly Marie Tran e Mark Ruffalo per aver partecipato a film di grande successo nel corso del 2019, la prima in Star Wars: L’ascesa di Skywalker e il secondo in Avengers: Endgame.

Looks like I'm in good company👋🏼



Excited to be presenting at the #Oscars this year. Thanks for having me, @theacademy. https://t.co/aoP0jlYCKK — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 29, 2020

Gal Gadot e Kristen Wiig sono invece protagoniste di Wonder Woman 2, mentre Lin-Manuel Miranda e Anthony Ramos di In the Heights – Sognando a New York, entrambe film che secondo l’Academy saranno di gran successo nel corso del 2020. Infine Will Ferrel, Mindy Kaling e Julia Louis-Dreyfus sono personaggi svelti per la loro capacità di divertire, lasciare il segno e di sostenere il proprio compito alla perfezione.