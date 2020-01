Oscar 2020: presentatore, candidature, nomination e previsioni

La Notte degli Oscar 2020 si avvicina: domenica 9 febbraio (lunedì 10 febbraio in Italia), al Dolby Theatre di Los Angeles, saranno consegnate le più ambite statuette del mondo del cinema. È tempo quindi di scoprire chi sarà il presentatore quest’anno, quali sono le candidature e arrischiare a fare delle prime previsioni.

Sono state annunciate tutte le nomination ai premi della 92esima edizione degli Academy Awards: il film che ha ricevuto più candidature è stato Joker di Todd Phillips con undici, seguito da C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese e 1917 di Sam Mendes con dieci in totale.

La sorpresa è stata Jojo Rabbit, film comico neozelandese ambientato nella Germania nazista, che ha ricevuto sette nomination tra le varie categorie. Altra sorpresa, alquanto inaspettata, la mancanza della nomination a Robert De Niro, che non è candidato come miglior attore. Scarlett Johansson è candidata sia come migliore attrice protagonista sia come migliore attrice non protagonista, mentre Parasite del sudcoreano Bon Joon-ho è candidato come miglior film, come miglior film straniero e come miglior regia.

Farà discutere anche l’assenza di Greta Gerwing, unica donna papabile nel panorama, nella cinquina della miglior regia.

Dove vedere la premiazione degli Oscar 2020? Anche quest’anno, in Italia la cerimonia di premiazione della 92esima edizione degli Academy Awards sarà in onda in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar, che si accenderà sul canale 303 da sabato 1 a venerdì 14 febbraio, con oltre 90 film premiati nelle precedenti edizioni, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.

Il presentatore della Notte degli Oscar 2020

ABC, la rete che trasmetterà la cerimonia ha annunciato che anche quest’anno la serata non avrà nessun presentatore.

Era già successo lo scorso anno dopo che Kevin Hart, il presentatore che era stato scelto a fine 2018, aveva rinunciato a condurre la cerimonia in seguito alle proteste provocate dai commenti omofobi che aveva fatto tra il 2009 e il 2011. A causa della mancanza di un presentatore la cerimonia alla fine era stata più breve del solito, ma sorprendentemente era stata vista dal 12 per cento di spettatori televisivi in più rispetto all’anno precedente.

Oscar 2020: le nomination

Miglior film

Le Mans ’66 – La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne – Little Women

Storia di un matrimonio – Marriage Story

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Miglior regia

Martin Scorsese per The Irishman

per The Irishman Todd Phillips per Joker

per Joker Sam Mendes per 1917

per 1917 Quentin Tarantino per C’era una volta a… Hollywood

per C’era una volta a… Hollywood Bong Joon-ho per Parasite

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo per Harriet

per Harriet Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio – Marriage Story

per Storia di un matrimonio – Marriage Story Saoirse Ronan per Piccole donne – Little Women

per Piccole donne – Little Women Charlize Theron per Bombshell

per Bombshell Renée Zellweger per Judy

Miglior attore protagonista

Antonio Banderas per Dolor Y Gloria

per Dolor Y Gloria Leonardo DiCaprio per C’era una volta a… Hollywood

per C’era una volta a… Hollywood Adam Driver per Storia di un matrimonio – Marriage Story

per Storia di un matrimonio – Marriage Story Joaquin Phoenix per Joker

per Joker Jonathan Pryce per I due papi

Miglior attrice non protagonista

Kathy Bates per Richard Jewell

per Richard Jewell Laura Dern per Storia di un matrimonio – Marriage Story

per Storia di un matrimonio – Marriage Story Scarlett Johannson per Jojo Rabbit

per Jojo Rabbit Florence Pugh per Piccole donne – Little Women

per Piccole donne – Little Women Margot Robbie per Bombshell

Miglior attore non protagonista

Tom Hanks per A Beautiful Day in the Neighborhood

per A Beautiful Day in the Neighborhood Anthony Hopkins per I due Papi

per I due Papi Joe Pesci per The Irishman

per The Irishman Al Pacino per The Irishman

per The Irishman Brad Pitt per C’era una volta a… Hollywood

International Feature Film Award – Miglior film straniero

Chorpus Chiristi (Polonia)

Honeyland (Macedonia)

Les Misérables (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Sud Corea)

Miglior documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior sceneggiatura originale

Quentin Tarantino per C’era una volta… a Hollywood

per C’era una volta… a Hollywood Noah Baumbach per Storia di un matrimonio – Marriage Story

per Storia di un matrimonio – Marriage Story Bong Joon-ho per Parasite

per Parasite Rian Johnson per Cena con delitto – Knives Out

per Cena con delitto – Knives Out Sam Mendes per 1917

Miglior sceneggiatura non originale

Taika Waititi per Jojo Rabbit

per Jojo Rabbit Todd Phillips e Scott Silver per Joker

per Joker Greta Gerwig per Piccole donne – Little Women

per Piccole donne – Little Women Steven Zaillian per The Irishman

per The Irishman Anthony McCarten per I due Papi

Miglior film di animazione

Dov’è il mio corpo?

Klaus

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Toy Story 4

Missing Link

Miglior cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (Id You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Miglior cortometraggio

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Widow

Saria

A Sister

Miglior cortometraggio animato

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Migliore colonna sonora

Hildur Guðnadóttir per Joker

per Joker Alexandre Desplat per Piccole Donne – Little Women

per Piccole Donne – Little Women Randy Newman per Storia di un matrimonio – Marriage Story

per Storia di un matrimonio – Marriage Story Thomas Newman per 1917

per 1917 John Williams per Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Migliore canzone originale

“I’m Standing With You” da Atto di fede

“Into the Unknown” da Frozen II – Il segreto di Arendelle

“Stand Up” da Harriet

“(I’m Gonna) Love Me Again” da Rocketman

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” da Toy Story 4

Migliore scenografia

Bob Shaw per The Irishman

per The Irishman Dennis Gassner per 1917

per 1917 Barbara Ling per C’era una volta a… Hollywood

per C’era una volta a… Hollywood Lee Ha-jun per Parasite

per Parasite Ra Vincent per Jojo Rabbit

Migliori costumi

Mark Bridges per Joker

per Joker Jacqueline Durran per Piccole donne – Little Women

per Piccole donne – Little Women Arianne Phillips per C’era una volta a… Hollywood

per C’era una volta a… Hollywood Sandy Powell per The Irishman

per The Irishman Mayes C. Rubeo per Jojo Rabbit

Miglior montaggio

Michael McCusker e Andrew Buckland per Le Mans ’66 – La grande sfida

per Le Mans ’66 – La grande sfida Thelma Schoonmaker per The Irishman

per The Irishman Yang Jin-mo per Parasite

per Parasite Tom Eagles per Jojo Rabbit

per Jojo Rabbit Jeff Gorth per Joker

Miglior fotografia

Roger Deakins per 1917

per 1917 Robert Richardson per C’era una volta a… Hollywood

per C’era una volta a… Hollywood Lawrence Sher per Joker

per Joker Rodrigo Prieto per The Irishman

per The Irishman Jarin Blaschke per The Lighthouse

Miglior effetti speciali

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior trucco e acconciature

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent – Signora del Male

1917

Miglior sonoro

1917

Le Mans ’66 – La grande sfida

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior montaggio sonoro

1917

Le Mans ’66 – La grande sfida

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Ad Astra

Le nostre previsioni: chi vincerà la Notte degli Oscar 2020

Chi tornerà a casa con le prestigiose statuette assegnate ogni anno dalla Academy Awards? Dando uno sguardo anche ai Golden Globe e ai Critics’ Choice Awards, sembrano scontate le vittorie di Joaquin Phoenix e Renée Zellweger.

Joker è tra i grandi favoriti: il film diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, ha conquistato 11 nomination agli Oscar 2020 nelle categorie miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale, miglior hair & make up, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora originale, miglior sound editing, miglior sound mixing, miglior costume design. Il film, già vincitore di 2 Golden Globe (miglior attore protagonista in un film drammatico per l’interpretazione di Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora originale per il lavoro di Hildur Guðnadóttir) e del Leone d’oro per il miglior film alla 76esima Mostra di Venezia.

Premi sicuri nelle categorie tecniche a Piccole donne, C’era una volta a… Hollywood e The Irishman, ma anche Parasite, del coreano Bon Joon-ho, e Jojo Rabbit, di Taika Waititi potrebbero avere in serbo più di una sorpresa.