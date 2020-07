Pantaloni eleganti: i modelli da cerimonia

Avete in programma una cerimonia e non volete rinunciare a indossare un paio di pantaloni eleganti? Stilisti e brand (low cost compresi) hanno in serbo una serie di modelli perfetti per essere abbinati con blazer e top in caso di un matrimonio, una comunione o un battesimo. Che siano cropped o a palazzo, a vita alta, dalla linea dritta o in divertente taglio cargo, le proposte più chic si declinano nei materiali più ricercati: dalla seta al satin fino al raso.

I colori più gettonati per i pantaloni eleganti? Meglio soprassedere sul nero e sul bianco, entrambi poco adatti in caso di un invito a nozze (ma spendibili invece per gli altri tipi di cerimonia), e scegliere invece una delle nuance super cool della stagione calda, come il rosa, in tutte le sue sfumature, il celeste e il blu profondo, ma anche varianti metalliche come l’oro e il bronzo, perfette con l’abbronzatura.