Amati, abbinati in mille modi, versatili e ultra-chic, i pantaloni a vita alta conquistano le tendenze della moda Primavera-Estate 2020 e i favori delle celebrities. È consigliabile, quindi, farsi trovare preparati in vista di outfit da giorno e look da sera.

I modelli più gettonati? Ampi e a righe, i carrot pants, le proposte coloratissime, quelle a palazzo e super stretch, ma anche coulotte e versioni cropped.

Dubbi su quali sono i tipi di fisici a cui si addicono e quali abbinamenti permettono? Ecco una guida per sapere tutto sui pantaloni a vita alta, a chi stanno bene e come abbinarli.

Pantaloni a vita alta, a chi stanno bene

La vita alta regala in un attimo una allure tremendamente chic a ogni outfit, ma non si addice a ogni silhouette;

Stanno bene a chi è longilineo , ma non solo;

, ma non solo; A essere valorizzati dai pantaloni a vita alta sono i fisici a pera o a clessidra , che hanno punto vita segnato e fianchi proporzionati o generosi;

, che hanno punto vita segnato e fianchi proporzionati o generosi; Chi ha un fisico a mela non può contare sul punto di vita, poiché le rotondità si concentrano sull’addome: in questo caso, il modello a vita alta rischia di mettere in risalto la pancia pronunciata e la vita assente;

non può contare sul punto di vita, poiché le rotondità si concentrano sull’addome: in questo caso, il modello a vita alta rischia di mettere in risalto la pancia pronunciata e la vita assente; Se la silhouette è a rettangolo , dove spiccano un punto vita asciutto e fianchi stretti, i capi a vita alta sono decisamente indicati;

, dove spiccano un punto vita asciutto e fianchi stretti, i capi a vita alta sono decisamente indicati; I pantaloni vita alta slanciano la figura, allungano le gambe , specialmente se sono lunghi fino a terra;

, specialmente se sono lunghi fino a terra; I modelli morbidi e a palazzo stanno bene anche a chi fianchi generosi.

Come abbinare il modello a vita alta

Abbinare i pantaloni a vita alta come Lady Gaga

Completo Alberta Ferretti per Lady Gaga a New York: la popstar ha indossato un paio di pantaloni a vita altissima con bretelle a una camicia metallica, stivaletti con plateau e tacco vertiginoso di Pleaser Shoes (raccomandati per ballare e camminare, of course…) e una handbag Satinated di Celine.

Kaia Gerber: come abbinare i jeans a vita alta

Tutto da copiare come outfit casual per tutti i giorni, il look di Kaia Gerber, che ha indossato un paio di jeans a vita alta con un cardigan cropped in una tonalità viola glicine super trendy e sneakers Converse All Star. Perfetti la borsa, di un rosso corallo a contrasto, e il foulard al collo.

Il look di Olivia Palermo

Audace il look di Olivia Palermo alle sfilate di Milano, dove ha scelto di abbinare bermuda a vita alta di pelle con un top di seta ricamato e un cardigan bianco con le piume. Ai piedi décolleté color verde petrolio. Très chic.

Abbinare i pantaloni a vita alta come Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge non sbaglia un colpo, neanche quando c’è da abbinare i pantaloni a vita alta. Kate Middleton ha indossato un modello skinny color prugna fermato da una cinta sottile con body bianco e blazer in principe di Galles: un outfit ideale per l’ufficio.

I pantaloni a vita alta di Chiara Ferragni

Modello ampio e a palazzo per Chiara Ferragni, che la regina delle influencer nostrane ha indossato con una camicia di seta nera legata in vita, a lasciare scoperta la pancia. Voto: 10 e lode!

Alexa Chung e il modello a vita alta

Total look Gucci per Alexa Chung che in occasione della presnetazione di Nex in Fashion ha scelto pantaloni in viscosa effetto vintage verde chiaro portati con una camicia in crêpe di seta jacquard con motivo a quadri GG beige e ballerine gioiello nere. Anche per lei, foulard stretto al collo,

Gigi Hadid: l’outfit da copiare

Prima della sfilata di Lanvin, Gigi Hadid è stata fotografata in un completo grigio con pantaloni dal taglio maschile e giacca oversize. Per la modella, pullover di cachemire verde bosco, indossato nei pantaloni, e stivali a punta.