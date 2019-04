Creazioni che uniscono pasticceria e arte, ingredienti di alta qualità e passione per il cioccolato: abbiamo scovato le uova di Pasqua artigianali 2019 dei migliori laboratori in Italia e stilato una classifica di quelle che non possono mancare in tavola accanto alla colomba artigianale.

Queste uova di cioccolato nascono dal lavoro di sapienti mani artigiane, garanzia di qualità, e collaborazioni artistiche che le “vestono” come vere e proprie opere d’arte.

A tal proposito, impossibile non consigliare alle lettrici (e ai lettori) di DireDonna un appuntamento speciale per la Pasqua 2019 che unisce stile e food. Si chiama La Moda: ombra sensibile e violenta del tempo l’esposizione organizzata dalla Pasticceria Bompiani di Roma, che presenta circa 50 uova di cioccolato fashioniste. Per realizzarle Walter Musco si è ispirato agli stilisti e alle maison più amate, Chanel, Dior, Saint Laurent, Valentino, Givenchy, Versace, Armani, Kenzo, Gucci, Dolce & Gabbana, McQueen, Lagerfeld e tanti altri ancora (in pasticceria dal 5 al 21 aprile 2019, ingresso libero, largo B. Bompiani 8).

Un piacere non solo per il palato, ma anche per gli occhi. Come scegliere le uova di Pasqua artigianali 2019? Ecco una nostra personalissima, colpevolmente parziale, classifica delle migliori, elencate in ordine alfabetico.