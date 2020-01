Producers Guild Awards: le star più belle sul red carpet

Sabato scorso tutte le maggiori star internazionali si sono riunite in occasione della trentunesima edizione dei Producers Guild Awards, l’evento che ogni anno premia i migliori membri dello staff di produzione dei film e della televisione.

Sul red carpet dell’Hollywood Palladium di Los Angeles tutti gli occhi erano puntati sulle dive dello showbiz che hanno sfoggiato abiti da togliere il fiato. Nicole Kidman tra tutte si è distinta per il suo look angelico composto da un abito a due pezzi in seta bianca. La collega Eva Longoria ha, invece, puntato su un abito sfavillante color oro caratterizzato da una profonda scollatura, una cintura stretta in vita ed una gonna a più strati.

Elegantissima come sempre, Charlize Theron ha scelto invece un vestito nero lungo fino ai piedi dal quale si intravedeva una sottoveste di raso bianco. Il look era completato da una pochette nera, un paio di orecchini scintillanti ed un’acconciatura raccolta. Stile diverso, invece, per Kate Beckinsale che ha rinunciato ai classici abiti da sera puntando ad una tuta totalmente decorata con pailettes, perline e perfino monete d’oro. L’abito era caratterizzato da un profondissimo scollo a V e da maniche aperte attaccate in vita.

Un’altra protagonista della serata è stata Laura Dern, presente nel cast di ben due film in gara ovvero Marriage Story e Little Women. L’attrice ha mostrato tutta la sua eleganza sfoggiando un vestito nero coperto da un intreccio di perline bianche. La giovanissima Zoey Deutch ha voluto, invece, osare con un look colorato indossando un abito bianco e ipnotizzante ornato da una serie intrecciata di nastri arcobaleno.