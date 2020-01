San Valentino 2020 nella casa di Giulietta a Verona: il concorso di Airbnb

Avete sempre desiderato trascorrere una notte romantica in uno dei luoghi più celebrati dalla letteratura mondiale, ovvero la casa di Giulietta Capuleti? Per la festa di San Valentino 2020 Airbnb offre questa unica e imperdibile opportunità.

Il 14 febbraio una delle attrazioni turistiche principali di Verona ospiterà una coppia di innamorati, ma solo per una notte. Come garantirsi quest’occasione? Nessuna cifra potrà aprire le porte dell’edificio medievale, ma solo i vincitori di un concorso potranno affacciarsi dal celeberrimo balcone che ha ispirato generazioni di amanti, diventando simbolo dell’amore eterno.

Il contest prevede che i candidati scrivano una lettera a Giulietta spiegando perché sarebbero gli ospiti perfetti, come già avviene per migliaia di epistole all’anno. Una tradizione che è tenuta viva dalla ONG Juliet, note come come Segretarie di Giulietta che rispondono ogni giorno a lettere d’amore provenienti da tutto il mondo. Il termine per l’iniziativa è rappresentato dalle 5:59 del 3 febbraio.

Cosa attende dunque i due innamorati, moderni Romeo e Giulietta? In primis la coppia sarà accolta nella dimora duecentesca da un maggiordomo personale che mostrerà loro la casa prima di accompagnarli nel salone, dove ad aspettarli ci sarà una romantica cena a lume di candela preparata per l’occasione dallo chef stellato Giancarlo Perbellini.

I due poi dormiranno nel “Letto di Giulietta”, il mobile originale realizzato dal maestro Renzo Mongiardino e utilizzato da Zeffirelli come scenografia del film Romeo e Giulietta, ma non prima di aver letto davanti al camino le lettere d’amore che arrivano alla tragica eroina. Il soggiorno inoltre include una visita della città di Verona ispirata ai luoghi di Romeo e Giulietta.

Infine, per accontentare anche chi non vincerà il concorso, Airbnb renderà disponibili per il mese di febbraio quattro Esperienze in occasione di San Valentino: una cena speciale a tema in un ristorante stellato, la possibilità di diventare Segretaria di Giulietta per un giorno, un servizio fotografico romantico ispirato alla tragedia di Shakespeare e infine una passeggiata enogastronomica in quel di Verona.

E poi, per i romantici di passaggio, ricordiamo che nella città è comunque sempre possibile rivivere la storia di Giulietta visitando i musei di Verona: il percorso include il Museo degli Affreschi, dove è conservata la Tomba di Giulietta, il Museo dell’Arte Moderna “Achille Forti” e i principali monumenti della città.