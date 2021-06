Shorts: storia, evoluzione e abbinamenti

Mettono in mostra le gambe, evidenziano il punto vita e ci sono modelli adatti a ogni silhouette ed età: gli shorts sono un capo di abbigliamento senza tempo né limiti. La cosa più importante? Essere a proprio agio e valorizzare la mise con la scelta degli accessori giusti.

Conosciuti anche come hot pants, i pantaloncini corti hanno lunghezza corta, media e lunga e sono disponibili in differenti modelli: si va dai modelli a vita alta effetto culotte ai bermuda che arrivano all’altezza del ginocchio e ai modelli in jeans strappati in stile anni ’90.

Shorts: storia ed evoluzione

Nonostante abbiano un’allure ribelle e moderna, gli shorts hanno origini remote e nel corso dei decenni hanno subito tanti cambiamenti. I pantaloncini hanno origine nel 1800 quando i bambini (soprattutto maschi) erano soliti indossarli con lunghi calzettoni per andare a scuola, come se fossero una sorta di divisa.

Con il passere del tempo, i pantaloncini entrano a far parte anche del guardaroba di femminile ma restano un capo da indossare solo in contesti informali. (i bermuda erano indossati per fare passeggiate al mare o per il giardinaggio). Nel 1933 la tennista Alice Marble è la prima donna a indossare un paio di shorts alti sopra il ginocchio in un campo da gioco, destando notevole scalpore.

Negli anni ’40 gli shorts, in versione bermuda, fanno la loro prima apparizione su Vogue America. Ma è negli anni anni ’50, grazie alle pin-up, che gli shorts sono diventati un capo di abbigliamento diffuso e comune.

Nel 1960 è Brigitte Bardot indossa un paio di shorts cortissimi e aderenti. Da allora il loro successo fu inarrestabile.

In Italia, la moda dei pantaloni corti arriva soltanto nel 1970 grazie a Raffaella Carrà che decide di indossarli in una trasmissione televisiva Rai suscitando critiche e scalpore.

Indimenticabili quelli indossati, negli anni ’90 da Cindy Crawford per la pubblicità della Pepsi. Negli anni 2000 da Kylie Minogue che li indossa in un modello cortissimo e dorato nel video di Spinning Around.

Modelli e tipologie di shorts

Nel corso degli anni, stilisti e designer di moda hanno impiegato la loro creatività per dare vita a modelli e tipologie di shorts sempre più contemporanei e adatti alle esigenze delle nuove generazioni. Tra le fantasie di tendenza spiccano quelle a pois, quadretti e righe in stile navy. Immancabili le versioni in tinta unita. I tessuti più utilizzati? Jeans, cotone e lino ma anche seta come proposto da Chanel.

Shorts bermuda

Tra i modelli più apprezzati di sempre ci sono i bermuda che, per le nuove generazioni si trasformano da pantaloni sportivi e adatti al tempo libero a capo elegante e sofisticato. Le caratteristiche principali di questo modello sono la lunghezza al ginocchio e le tasche laterali. Perfetti da abbinare a un blazer corto, crop top e sandali chunky.

Shorts a farfalla

Gli shorts a farfalla hanno la caratteristica di essere stretti in vita e di allargarsi sulle cosce assumendo, appunto, la forma delle ali di una farfalla. Corti, sfrangiati e super colorati, gli shorts a farfalla sono ideali per comporre outfit da tutti i giorni e per l’estate possono essere indossati con espadrillas, sandali flat e sneakers bianche.

Shorts ciclisti

Presi in prestito dalla moda sportwear, i ciclisti perdono la loro allure sportiva e si trasformano in un capo d’abbigliamento eclettico e versatile: si possono indossare per un look vacanziero con sandali flat e borsa di paglia oppure con un blazer dal taglio sartoriale e cravatta annodata al collo come propone Saint Laurent.

Pantaloncini di jeans

I pantaloncini di jeans si confermano il modello più apprezzato di sempre da tutte le generazioni: è il capo che non passa mai di moda. Si possono abbinare facilmente per tutti i contesti legati al tempo libero. Le ultime tendenze moda suggeriscono di indossarli con orli frangiati e con strappi, senza dimenticare dettagli come borchie e paillettes. Scelti nel tessuto denim più pesante, possono essere indossati anche inverno rientrando tra gli shorts invernali da avere nel proprio armadio e da abbinare a collant coprenti e stivaletti.

Come abbinare gli shorts

Non esiste una regola aurea su come abbinare gli shorts, ma la moda suggerisce di inventare e sperimentare diversi stili abbinando crop top, bluse, camice oversize e bralette. La combo pantaloncini di jeans+T-shirt è un classico senza tempo che offre uno stile casual che ben si abbina con un paio di ballerine e una pochette, come suggerisce il look di Alexa Chung.

Corti sopra al ginocchio: gli shorts possono essere eleganti se abbinati a delle décolleté. Meghan Markle li abbina a un blazer ton sur ton creando un set coordinato a righe dal mood formale e chic.

Shorts: i migliori da acquistare

Ecco una selezione di pantaloncini da acquistare on line per non perdersi nei meandri degli store, attendendo lunghe file ai camerini di prova.

Pantaloncino di jeans vintage

I bermuda dai colori accesi e brillanti sono la scelta di stile ideale per creare look estivi ricchi di colore. Inoltre, la vita alta di questi dad shorts permette di avere una dose extra di comfort da sfoggiare tutti i giorni. Bermuda giallo vitaminico.

Shorts in lino

In lino fresco e leggero, questo modello di pantaloncini dalla silhouette classica può essere abbinata ai capi di abbigliamento eleganti come un blazer o a quelli più casual come una semplice T-shirt. Il risultato? Un indumento versatile per sfoggiare mise dagli stili diversi. Pantaloncini classici in lino rosa.

Pantaloncino strappato di jeans

Per le amanti di uno stile rock e ribelle, gli shorts in denim con orli sfrangiati sono il modello ideale da abbinare a camice oversize, top e T-shirt dalle forme maxi. Completate il look con un paio di sneakers o delle ciabatte flat per essere comode in ogni mise. Shorts di jeans con orli sfrangiati.

