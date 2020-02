Sanremo 2020: l’elenco dei super ospiti, da Biagio Antonacci a Zucchero

Sarà senz’altro un’edizione molto speciale del Festival di Sanremo, quella che si aprirà questa sera. Lo ha confermato in sede di conferenza stampa un Amadeus molto soddisfatto e tranquillo, pur sentendo la pressione derivante dall’essere il direttore artistico del 70esimo della grande manifestazione canora.

Sarà per questo che la maggior parte dei super ospiti musicali confermati sono italiani, come a voler per una volta concentrarsi sulle radici del festival, che negli anni passati ha mostrato un’infatuazione a volte ingenua nei confronti di personaggi internazionali la cui fiammata di celebrità ha svelato in seguito di avere il fiato corto. E quindi accanto alla cantante Dua Lipa, allo scozzese Lewis Capaldi, all’ormai italianizzato Mika e ai cubani Gente de Zona, saranno sopratutto vecchie e nuove glorie della musica nostrana a omaggiare questo Sanremo.

Solo qualche giorno fa è stata confermata la partecipazione di Gianna Nannini, la quale nella serata del 7 febbraio canterà alcuni brani del suo ultimo album La differenza e un medley dei brani di maggiore successo. Curiosità: la cantante non è mai stata in gara ma ha vinto ugualmente come autrice della canzone Colpo di fulmine, interpretata da Giò Di Tonno e Lola Ponce. È recentissima invece l’introduzione nel cast di Ghali: il rapper milanese di origini tunisine salirà sul palco dell’Ariston nella stessa serata, presentando il suo ultimo singolo Boogieman.

Mercoledì 5 febbraio sarà il turno di Gigi D’Alessio, che ha annunciato la sua partecipazione su Instagram con queste parole: “Sono passati 20 anni dalla mia prima partecipazione con “Non dirgli mai” e credetemi, l’emozione è ancora più forte. Vi prometto che mentre canterò penserò a voi che siete stati la mia forza ed il mio coraggio. “

Sempre mercoledì salirà sul palco uno dei cantanti più peculiari della musica italiana, ovvero Zucchero. Il bluesman emiliano mancava da tre anni e presto sarà impegnato in un tour mondiale per presentare il suo ultimo album di inediti D.O.C.

La serata della finale vedrà il ritorno a Sanremo di Biagio Antonacci: la sua partecipazione è stata resa ufficiale da Amadeus durante la trasmissione Porta a Porta: anch’egli porterà un medley dei suoi successi e canterà Ti saprò aspettare, nuovo singolo tratto dall’ultimo album Chiaramente visibili dallo spazio.

A loro si devono aggiungere le incursioni giornaliere di Tiziano Ferro, la reunion dei Ricchi e Poveri e quella di Al Bano e Romina Power, la performance di Roberto Benigni e le esibizioni di Massimo Ranieri e Johnny Dorelli.