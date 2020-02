Sanremo 2020: i look delle conduttrici per la finale

I look di Diletta Leotta, Sabrina Salerno, e Francesca Sofia Novello hanno incantato la platea del teatro Ariston al Festival di Sanremo 2020. Le tre donne hanno affiancato Amadeus nella conduzione dell’ultima serata della manifestazione. Dopo aver partecipato a tre diverse puntate, le donne si sono trovate insieme durante l’ultima.

Diletta Leotta in Fausto Puglisi

Diletta Leotta ha alternato quattro look durante la serata. Tutti sono stati disegnati esclusivamente per lei dallo stilista italiano Fausto Puglisi, noto per il suo gusto stravagante negli abiti da sera. Il designer siciliano ha curato anche il look di Myss Keta. Il primo outfit consiste in un trikini in bianco con gonna e strascico e la tradizionale palma sanremese in oro. Per il secondo la giornalista sportiva ha scelto un abito lungo color bronzo, molto aderente e con dettagli in strass. Il terzo look ha stupito tutti. Diletta ha scelto una irriverente tutina color argento, con tanto di stivali futuristici per cantare Ciuri Ciuri in versione rap. Infine, la conduttrice ha scelto un classico abita da sera nero con dettagli in oro sulle spalline e sulla cintura.

Francesca Sofia Novello in Alberta Ferretti

I tre cambi d’abito di Francesca Sofia Novello sono firmati Alberta Ferretti, come la sera precedente. Il suo gusto è più romantico e sognante con abiti da sera tradizionali. Il primo vestito proposto aveva una silhuette a sirena impreziosito da paillettes color madreperla. Il secondo look è un abito con uno spacco generoso con cristalli e paillettes in blu e azzurro. Francesca ha concluso la serata tra i tulle e i veli della sua ampia gonna.

Sabrina Salerno in Gabriele Fiorucci Bucciarelli

I look di Sabrina Salerno sono tutti total black e firmati Gabriele Fiorucci Bucciarelli. Per la performance ha optato per un frac nero illuminato da lustrini con pantaloni di pelle e stivali. Sabrina Salerno ha cantato una nuova versione del suo singolo Boys Boys Boys riportando la platea dell’Ariston agli anni 80. Per il finale ha scelto un abito corto con ampia gonna e strascico e ha mostrato tutta la sua sensualità.