Sanremo 2020: piovono critiche sul tango di Georgina Rodriguez

La serata del Festival di Sanremo 2020 dedicata alle cover è stata illuminata dalla presenza di Georgina Rodriguez. La bellissima compagna di Ronaldo ha calcato per la prima volta il palco dell’Ariston sfoggiando degli abiti sfavillanti che mettevano in risalto le sue curve da capogiro.

Oltre ad affiancare Amadeus nella presentazione dei cantanti in gara, Georgina è stata protagonista di un tango sensuale insieme ad un gruppo di ballerini professionisti. Per l’esibizione la modella ha sfoggiato un mini-abito nero costellato da pailettes e frange, caratterizzato da una scollatura audace che la rendeva ancora più sexy.

Purtroppo, nonostante la presenza scenica della Rodriguez, il pubblico non ha particolarmente apprezzato la sua performance lasciandosi andare ad una serie di critiche pungenti e frecciatine ironiche. I messaggi al vetriolo lanciati sui social sono stati tantissimi: “Georgina balla sul palco come Cristiano balla in campo“; “Pensavo che avessero fatto ballare il tango a Georgina perché è la cosa che sa fare meglio e invece no, questa è stata la prima volta in vita sua“; “Georgina palesemente una che ieri ha googlato: Wikihow imparare il tango in tre ore o anche meno“.

Ad onor del vero c’è da dire che la fidanzata più invidiata dalle tifose italiane non è una ballerina e, come lei stessa ha ammesso, quella è stata la prima occasione in cui si è cimentata in un tango. E, critiche a parte, il risultato è sicuramente stato apprezzato da tantissimi altri spettatori (nonostante la mancanza di tecnica).