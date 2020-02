Sanremo 2020: programma e scaletta della quarta serata del festival

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 vedrà come protagonisti ospiti e cantanti in gara, questi ultimi impegnati nella riproposizione dei loro brani in concorso per arrivare a una nuova classifica generale. Il collegamento televisivo su Rai 1 partirà come sempre alle 20.40. Possibile ascoltare Sanremo anche in radio, sintonizzandosi su Rai Radio 2 (con il commento di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu), mentre se non si possiede una tv si può rimediare comodamente con lo streaming di RaiPlay.

La quarta serata di Sanremo, quella di venerdì 7 febbraio, sarà dunque maggiormente incentrata sulle esibizioni dei cantanti in gara. Tutti i 24 Campioni saliranno sul palco e proporranno al meglio il brano che hanno scelto di portare alla kermesse canora, senza l’emozione tipica dell’esordio e probabilmente all’insegna di un miglioramento tecnico della performance. A valutare la loro prova saranno i membri della giuria della Sala Stampa, i cui voti andranno a fare media, costituendo una nuova classifica che terrà conto delle percentuali ottenute.

Questa la scaletta:

Achille Lauro – Me ne frego

Alberto Urso – Il sole ad est

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Junior Cally – No Grazie

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Marco Masini – Il confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone – Niente (resilienza 74)

Tosca – Ho amato tutto

Spazio anche alle 4 Nuove proposte rimaste: le quattro canzoni verranno riproposte e valutate attraverso un punteggio che comprende in parti uguali i voti della giuria demoscopica, della Sala Stampa e il televoto da casa. Verranno così selezionati i due brani finali che si affronteranno nello stesso modo, sempre nella quarta serata, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte.

Ma non mancheranno affatto gli ospiti, in primis due delle donne che affiancheranno Amadeus. Stiamo parlando di un volto iconico della Rai come Antonella Clerici, che ha già svolto il ruolo di conduttrice di Sanremo, e della tanto discussa Francesca Sofia Novello, la quale porterà sul palco la propria bellezza e l’esperienza di compagna di Valentino Rossi.

Tiziano Ferro si esibirà nuovamente, Rosario Fiorello sarà presente delle sue incursioni e poi ci sarà spazio per un incontro con un grande attore-cantante italiano come Johnny Dorelli, si ascolteranno i versi del rapper Ghali, quelli della cantante britannica Dua Lipa, la potenza rock di Gianna Nannini e si assisterà alla toccante performance di Ivan Cottini, ballerino con la sclerosi multipla.