Scarpe autunnali: i modelli da avere nell’armadio

Arrivederci sandali e espadrilles, benvenuti tronchetti e mocassini: è il momento di rispolverare le scarpe autunnali, o di acquistare al più presto i modelli da avere nell’armadio a tutti i costi. Del resto, per quanto sia spensierata, calda e informale, l’estate, come tutte le stagioni, rischia di stancare a lungo andare, mentre aumenta la voglia di cambiare i look, scoprire nuove tendenze, tirare fuori dal guardaroba jeans, blazer, camicie, pantaloni lunghi e, naturalmente, le scarpe più amate per completare gli outfit. Abbandonati gli sgargianti fluo e gli abbinamenti al limite del lecito, si preferiscono colori accoglienti, naturali, specialmente per il back to office.

L’autunno ci cambia, letteralmente, dalla testa ai piedi. Quando le giornate diventano sempre più fredde, soprattutto se si esce al mattino preso o di sera, bisogna iniziare a coprirsi per evitare i malanni di stagione.

Quali sono le scarpe autunnali da avere nell’armadio per i nostri look preferiti, e come abbinarle? Ve lo suggerisce la nostra redazione in questo elenco di must have per la stagione alle porte.

Scarpe autunnali: 9 modelli da avere nell’armadio