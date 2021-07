Slip dress: come abbinare l'abito sottoveste

Preso in prestito dalla moda underwear, lo slip dress è l’abito sensuale e chic da indossare per feste, appuntamenti galanti ma anche per look streetstyle. Un tempo veniva usato come abito sottoveste per coprire eventuali trasparenze dei vestiti o come camicia da notte; adesso abbandona il settore della lingerie per trasformarsi in un abito da indossare tutti i giorni, compreso le occasioni formali.

Negli anni ’90 era il simbolo dello stile delle it girl come Kate Moss, Sarah Jessica Parker e Jennifer Aniston che amavano indossarlo insieme a T-shirt e sandali con tacco a spillo per look casual o eleganti.

Si tratta di un abito con spalline sottili in satin dall’effetto scivolato che accompagna le forme del corpo femminile senza evidenziarle o stringerle in tessuti attillati. Il suo punto di forza è proprio il tessuto, in raso di seta dall’effetto lucido che crea un piacevole gioco di colori. Dai modelli mini e corti a quelli midi e lunghi, lo slip dress è l’abito must have da avere nel proprio guardaroba, ma come abbinarlo? Ci pensano le celebrities e le influencer di Instagram a darci una mano con lo stile.

Slip dress + T-shirt

Ispirato allo stile anni ’90 la combo slip dress e T-shirt è l’abbinamento versatile che si presta a essere sfoggiato in più occasioni: a scuola o all’università, in città o al centro commerciale per un pomeriggio di shopping. Come abbinarlo? La modella Gigi Hadid lo indossa in verde oliva con una T-shirt bianca e un paio di mules e lo trasforma nel capo ideale anche per un aperitivo in pieno mood urban.

Slip dress e sneakers

Rimanendo in tema di streetstyle, lo slip dress assume uno stile casual chic se abbinato a un semplice paio di sneakers. L’ispirazione arriva dal look di Alexa Chung che indossa un abito in satin ricamato con pizzo dalle nuances del rosa e lo abbina a un paio di Converse.

Lo slip dress come abito da sera

Le forme morbide, le linee scivolate, i tessuti pregiati in seta sono gli elementi che elevano il classico abito sotto veste a un vestito elegante, ideale per cerimonie e occasioni formali. Jennifer Lawrence ha scelto accessori piccoli e neri per far risaltare la scelta dell’abito e il look total black.

Non mancano le celebrities che hanno deciso di indossare lo slip dress anche sul red carpet. Indimenticabile l’abito sottoveste di Dakota Johnson dalla nuances rosa tenue, lunghissimo e con scollatura profonda. Un look semplice e minimalista che rivela un’eleganza estrema.

Slip dress con espadrillas

Se siete alla ricerca di un look da vacanza, il vestito sotto veste si trasforma nell’abito chic dal mood vacanziero. Il segreto? Abbinarlo a un paio di espadrillas con zeppa e lacci che si avvolgono lungo la caviglia, come fa Valentina Ferragni, per creare un perfetto outfit da vacanza.

Slip dress + ankle boots

Quando le temperature sono sopportabili e il caldo non è estremo, l’abito sotto veste è il capo di abbigliamento ideale per creare look che diventeranno la vostra divisa se abbinato a un paio di stivaletti alla caviglia. Il risultato? Un look metropolitano e versatile da sfoggiare per i mille impegni quotidiani o per un aperitivo in centro città. La modella Emily Rataikowski lo indossa in un modello mini con scollatura morbida e nella tonalità carta da zucchero per un look easy e casual da tutti i giorni.

Slip dress nero con sandali flat

Immaginate la comodità di uscire in giro per la città con indosso la camicia da notte. Grazie alle ultime tendenze moda, l’abito sotto veste abbandona le quattro mura di casa per essere sfoggiato ovunque. Il modello in nero è sicuramente tra i più classici ed eleganti e assume una connotazione casual se abbinato insieme a un paio di sandali flat, come slides e ciabatte.