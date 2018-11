Dopo gli abbinamenti perfetti per la gonna a sigaretta, è la volta di scoprire come indossare la gonna plissettata, altro trend della moda Autunno-Inverno 2018/2019.

A differenza della pencil skirt, il modello plissé non sta bene a tutte le silhouette: i fisici più asciutti possono indossare gonne più strutturate, con pieghe larghe e tessuti più corposi e rigidi come la pelle o l’ecopelle. Chi ha curve generose, invece, dovrebbe scegliere materiali leggeri dalla vestibilità più morbida e pieghe più strette. Da scartare le lunghezze midi se non si è molto alte; meglio invece misure mini o maxi, per non spezzare la figura.

Sono 5 i modelli preferiti dalla redazione di DireDonna: con motivo tartan o in tinta unita, con stampa animalier, in pizzo e pied de poule. Ecco come abbiamo deciso di abbinarli.

1. Con motivo tartan

La minigonna a vita alta plissettata in lana, nella stampa tartan di Versace si porta con il blazer in lana, sempre di Versace, con motivo tartan di colore giallo, arancione e viola. Ai piedi, la sofisticata eleganza dello stivale in morbido velluto sopra al ginocchio di Casadei, con il tacco Blade in acciaio.

2. Di cammello

È di Max Mara la gonna kilt lunga a portafoglio in tessuto leggero di puro cammello, con motivo a frange sul davanti, perfetta con la t-shirt a maniche corte in jersey di puro cotone, con maxi stampa sul davanti. Si porta con décolleté, come quelle di Pura Lopez, con cinturino alla caviglia con tacco medio e stampa leopardata.

3. Stampa animalier

Con motivo serpente la gonna plissettata con vita elasticizzata di Zara, da portare con un top in maglia girocollo di Cos, in lana fine. Si abbina bene con gli stivali da cowboy bianchi di vernice di Tibi con un tacco largo.

4. In pizzo

Motivi floreali per la gonna longuette in pizzo con filo di lurex e fascia in velluto di Twinset, da indossare con la blusa con motivo geometrico di colore viola di Michael Michael Kors. Il modello con colletto Lavallière, orlo curvo, polsini stretti, ha abbottonatura frontale e pannelli trasparenti. Completa l’outfit lo stivaletto in gomma nera di Dior, con doppia allacciatura e firma “Christian Dior”, scritte e ape gialle. Il calzino in neoprene è non amovibile. La suola in gomma dentata ha motivo stella, simbolo preferito di Christian Dior.

5. In pied de poule

Sandro Ferrone propone una gonna pantalone plissettato micro pied de poule. Si può abbinare con la blusa in georgette di Liu Jo con balze e maniche a tre quarti. Sono di Miu Miu gli stivaletti con lacci ’85’ di colore nero in pelle con tacco a stiletto medio alto.