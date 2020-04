Serie tv storiche: le migliori in costume

Le serie tv storiche ripercorrono – spesso romanzandole – alcune delle epoche passate più interessanti: dal Rinascimento della Roma dei Borgia all’Inghilterra dei Tudor fino alla Versailles di Re Sole.

Costumi dettagliati, scenografie maestose, attori noti sono alcuni degli ingredienti che fanno delle serie tv storiche, trasmesse su Netflix, Amazon Prime e Sky, prodotti di successo amatissime dal pubblico (ma un po’ meno dagli storici che spesso arricciano il naso per inesattezze ed errori). Le migliori per le il binge watching? Ecco le 5 preferite dalla redazione di DireDonna.

Versailles

Intrighi di corte alla reggia di Luigi XIV. Girata in parte nella vera reggia di Versailles e nelle sale di altri castelli francesi, come Château de Pierrefonds e Château de Champs, la serie di Canal Plus, costata 27 milioni di euro, è stata scritta da Simon Mirren e David Wolstencroft avvalendosi della collaborazione di storici, che hanno aiutato soprattutto gli attori, insegnando loro la rigida etichetta della reggia, mostrando come si vestivano, mangiavano e si muovevano i nobili francesi del ‘600. Oltre alla bellezza delle scenografie, Versailles può contare su costumi splendidi, disegnati da Madeline Fontaine e realizzati appositamente per la serie.

Attori principali : George Blagden, Alexander Vlahos, Noémie Schmidt, Elisa Lasowski

Caterina la grande

Caterina la grande getta una luce sull’ultimo periodo dell’impero di Caterina II e racconta della sua passionale relazione con Grigory Potemkin. Nel mezzo di scandali, intrighi e conflitti, illustra una storia di amore ossessivo tra due persone non più giovani ma tumultuose che hanno sviluppato una relazione unica, prevalendo sugli avversari e dando forma di fatto insieme alla Russia che conosciamo oggi. Maja Meschede ha realizzato quasi 3000 costumi per la miniserie della HBO. Per realizzare la quantità e la qualità dei disegni necessari, il team di costumi di Caterina la Grande si è avvicinato a tre cifre, tra cui 6 assistenti di costume, 30 sarte, 4 tagliatori e 20 ricamatrici.

Attori principali : Helen Mirren, Jason Clarke, Rory Kinnear, Gina McKee

I Borgia

Coproduzione tra Usa, Canada, Irlanda e Ungheria, la serie narra le vicende di una delle famiglie più influenti e scaltre che la storia italiana ricordi. Vincitrice di 3 Emmy con Jeremy Irons nei panni di Rodrigo Borgia è Ambientata nell’Italia del XV secolo, in pieno Rinascimento, narra le cronache della celebre e potente famiglia dei Borgia. L’ascesa del patriarca Rodrigo Borgia al trono papale e il suo pontificato saranno costellati di ogni genere di crimine e peccato, per ottenere potere, influenza e enormi ricchezze per sé e per la sua famiglia.

Attori principali : Jeremy Irons, François Arnaud, Holliday Grainger, Joanne Whalley

I Medici

Serie anglo-italiana creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer che descrive l’ascesa della famiglia Medici e le numerose traversie affrontate dalla stessa con le altre famiglie rivali e i tentativi di spodestamento. Coproduzione internazionale, venduta in oltre cento paesi, realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e Altice Group, è stata realizzata all’insegna dell’altissima qualità, una cura del dettaglio che ha riguardato ogni aspetto della produzione: dalla scrittura alla regia, dalle scenografie nei luoghi originali ai costumi, fino ad arrivare alla colonna sonora firmata da Paolo Buonvino.

Attori principali : Richard Madden, Stuart Martin, Dustin Hoffman, Annabel Scholey

I Tudors

Coproduzione britannica, canadese e statunitense creata e interamente scritta da Michael Hirst, che ha esordito il 1º aprile 2007 sulla rete televisiva Showtime., racconta, in chiave romanzata, l’intero regno di Enrico VIII, re d’Inghilterra e di Irlanda fino al 1547, interpretato dall’attore irlandese Jonathan Rhys Meyers. Sebbene assolutamente incentrata su Enrico, il titolo al plurale ha comunque senso, visto che ovviamente compaiono i suoi tre figli e futuri monarchi, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. In particolare, ampio spazio è dato al rapporto intensamente conflittuale che il re ha con la sua primogenita Maria.