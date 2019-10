Stampo pandoro antiaderente, in silicone e carta

Con le feste in arrivo nei negozi e online sono sempre più diffusi prodotti e accessori per dolci, tra i quali lo stampo per pandoro antiaderente in silicone e in carta. Infatti, è sempre più consuetudine realizzare il pandoro in casa per Natale, idea certamente per mani esperte. Se quest’anno volete tentare anche voi di farlo, DireDonna vi consiglia i migliori stampi disponibili su Amazon.

Quello più diffuso è ancora lo stampo in alluminio, che però sta lasciando spazio a quelli in silicone. Questi infatti sono antiaderenti, non corrono il rischio di arrugginirsi con il tempo né di rovinarsi durante la cottura.

Per servire il vostro pandoro, o per confezionarlo e regalarlo si acquistano invece stampi in carta, sempre più frequentemente indicati anche per la cottura. I modelli in carta che vi consigliamo sono tutti resistenti nel forno ad alte temperature. Ovviamente sono utilizzabili anche per panettoni e altri dolci tipici.

Non si tratta di nulla di differente dagli stampi per dolci, cupcake e muffin, ad eccezione delle notevoli dimensioni. Ecco quindi i migliori stampi antiaderenti in silicone e in carta per i vostri pandori artigianali.

Stampi in silicone

HappyFlex Tortiera Pandoro

Questo stampo classico ha la capacità di 1 litro di impasto. Essendo molto flessibile è possibile estrarre il panettone con facilità, ma i piedini gli conferiscono stabilità durante la cottura. Resiste anche fino a una temperatura di -60° in congelatore.

Prezzo consigliato: 17,90 euro

Acquista ora

Pavonidea stampo albero di Natale

Se volete realizzare il vostro pandoro in orizzontale è giusto farlo in uno stampo a forma di albero di Natale. I clienti Amazon lo consigliano per la perfetta antiaderenza e la facilità nel lavarlo.

Prezzo consigliato: 9,40 euro

Acquista ora

Stampo per pandorini

L’ultimo modello in silicone è uno stampo a 6 sacche per pandorini. Molto comodo funziona come uno stampo per muffin e cupcake.

Prezzo consigliato: 10,80 euro

Acquista ora

Stampi in carta

Stampi in carta Decora

Set di cinque stampi in carta per pandori e panettoni. La versatilità dei modelli in carta è che avendo una base tonda si adatta a qualunque dolce. Resiste in forno ad una temperatura di 200°. Sono realizzati in pura cellulosa.

Prezzo consigliato: 6,99 euro

Acquista ora

Stampo in carta a 8 punte

Potete cuocere il vostro pandoro in questa forma di stella a 8 punte. Resiste in forno ed è monouso. La confezione include due stampi.

Prezzo consigliato: 5,50 euro

Acquista ora

Stampo in carta Guardini albero

Questo stampo è a forma di albero di Natale, ideale sia per la cottura che per il confezionamento. La quantità massima di impasto è di 900 gr. Raccomandato l’uso di un guanto da forno.

Prezzo consigliato: 4,50 euro

Acquista ora

Stampo in carta Guardini stella

Se volete invece realizzare il pandoro a forma di stella ecco degli ottimi stampi. Ideale per il forno ma non adatto al microonde. La quantità massima d’impasto è di 500 gr.

Prezzo consigliato: 5,84 euro

Acquista ora