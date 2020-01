The Morning Show 2: anticipazioni sulla serie con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston tornerà a vestire i panni di Alex Levy in The Morning Show 2, la serie AppleTV+ che le ha appena fatto vincere un SAG Award. Durante la presentazione del nuovo palinstesto streaming della piattaforma sono arrivate conferme e anticipazioni sulla seconda stagione di The Morning Show.

Jennifer Aniston è affiancata da Reese Witherspoon (Bradley Jackson) Steve Carell (Mitch Kessler) e Billy Crudup (Cory Ellison). La serie, prodotta da AppleTV+, verte intorno alla redazione di un popolare programma di notizie che sta cambiando il modo di fare informazione. Le donne nei media sono il fulcro della storia, e il femminismo nell’era post #MeToo.

Numero di episodi e trama

The Morning Show 2 sarà composto da 10 episodi da un’ora circa l’uno, mantenendo la formula della prima stagione. “Quello che avete visto è solo l’inizio della storia” ha raccontato Reese Witherspoon ai TCA 2020. “Regna il caos, in assenza di una vera nuova leadership. Continueremo a esplorare la cultura di oggi, mentre tutto finisce sottosopra. Qual è il nuovo concetto di normalità?“.

Cast tra conferme e addii

Se ovviamente Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, vincitrice del premio come Miglior attrice protagonista per una serie drammatica ai SAG Awards, sono riconfermate, non è lo stesso per un altro protagonista. Infatti la presenza nella seconda serie di Steve Carell e del suo personaggio Mitch sono ancora al vaglio degli autori.

“A proposito di Mitch staremo a vedere. Ci stiamo pensando, ma non ci sono ancora veri e propri aggiornamenti“. Questo il commento del produttore Michael Ellenberg.

Pare infatti che Carrell avesse firmato per una sola stagione.

Confermati anche Billy Cudrup nel ruolo di Cory Ellison, Mark Duplass in quello di Chip Black e Nestor Carbonell nei panni di Flores.

Quando vedremo The Morning Show 2

Le riprese dei dieci nuovi episodi inizieranno a breve, e potremmo vedere la seconda stagione dello show già questo autunno. Per ora non è stata ufficializzata alcuna data.