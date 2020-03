Tubino nero: quali scarpe abbinare?

Little black dress, che passione! Il tubino nero è da quando è stato creato (nel 1926 da Mademoiselle Chanel) il grande passe-partout per tutte le occasioni, capace di trasformarsi in abito da gran soirée o in outfit da tutti i giorni grazie agli abbinamenti di scarpe e accessori.

Lo sanno bene le celebrities, che da sempre lo scelgono per la sua versatilità e la sua innegabile femminilità sia per look da giorno che per look da red carpet.

Il tubino nero supera le tendenze stagionali e di anno in anno, di collezione in collezione, trova uno spazio per sé tra le proposte degli stilisti più blasonati come tra quelle dei brand del fast fashion: impossibile che non si abbia almeno un modello nel guardaroba estivo come in quello invernale: attillato o scampanato, con spalline sottili o maniche a palloncino, lungo fino alle caviglie o cortissimo, è in infinte variazioni, declinato da ogni designer secondo stili e modelli sempre diversi

Stivali, sneakers o décolleté? Facciamo ispirare dai look di attrici, modelle e it girl per scegliere quali scarpe abbinare con il tubino nero.

L’outfit di Sofia Vergara

Procace e sensuale, Sofia Vergara ha scelto di abbinare a un abito nero attillatissimo, senza spalle, un paio di sandali con platform, un abbinamento di sicuro effetto se si vuole optare per uno stile molto femminile.

Il little black dress e gli stivali come Christina Aguilera

Per partecipare al Jimmy Kimmel Live la cantante Christina Aguilera ha indossato un abito lingerie di seta nero con stivali cuissardes di vernice. A stemperare il total black, un cappotto cammello oversize.

Lisa Hahnbueck: come indossare il tubino nero

La fashion blogger tedesca Lisa Hahnbueck per le strade di Milano in occasione della settimana della moda ha scelto un tubino nero di lana di Victoria Beckham, sneakers Adidas e la Kelly di Hermès: abbinamento très chic perfetto per lo street style.

Le scarpe secondo Demi Moore

Demi Moore è stata seduta sul front row della sfilata di Monot durante la Paris Fashion Week indossando un longdress con profondo spacco e décolleté a punta. Per lei collant nero velato, una scelta che ha dato un tocco un po’ agée al risultato finale.

Il tubino nero di Evan Rachel Wood

Anche per Evan Rachel Wood alla première della terza stagione di Westworld un tubino nero con manica a palloncino e spacco laterale e décolleté Christian Louboutin a punta dal tacco a stiletto, ad allungare le gambe, ma a differenza di Demi Moore ha preferito niente calze.

Kourtney Kardashian con il little black dress

Kourtney Kardashian è stata avvistata a Parigi durante la settimana della moda, lasciare un evento pop-up fashion con un minidress nero, calze velate nere e brogue nere con pesante carrarmato; un outfit molto giovanile, ispirato agli anni Novanta.