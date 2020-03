Le sneakers più cool della Primavera-Estate 2020

Le Twisted Prep di Converse per sono ispirate allo stile Ivy League in tela leggera con un design trapuntato di plaid Madras e hanno solette ammortizzate OrthoLite per il massimo comfort.

Gucci propone la sneaker Rhyton in un mix di pattern. Il design con suola spessa in gomma combina diversi tessuti a motivo GG, come il tessuto GG Supreme classico e mini e il tessuto Original GG, in una rivisitazione contemporanea di materiali d’archivio.