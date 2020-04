Unorthodox: le differenze tra libro sulla storia vera di Deborah Feldman e la serie Tv Netflix

È una delle serie tv di Netflix che stanno spopolando in questo momento di grande ricorso allo streaming, per quanto si dovrebbe parlare più correttamente di miniserie. Ci riferiamo a Unorthodox, i quattro episodi creati da Anna Winger e Alexa Karolinski, e incentrati sulle vicende raccontate da Deborah Feldman nella sua autobiografia Ex ortodossa. Il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche.

Come recita il titolo del libro, la serie tv racconta la storia della giovane Esty, una ragazza che vive a Brooklyn e fa parte della comunità chassidica, particolare movimento ultra-ortodosso dell’ebraismo. A soli 19 anni la giovane (interpretata da Shira Haas) deve sottostare a regole molto ferree, che le impediscono molte delle attività che consideriamo normali, e il suo destino è quello di sposarsi e generare una discendenza per il marito.

Incapace di accettare il suo destino, dopo un anno di matrimonio Esty fugge a Berlino per cercare la propria strada. Qui troverà dei nuovi amici e sopratutto una vocazione nella carriera musicale. Sulle sue tracce però si metterà il marito Yanky, che insieme al feroce cugine farà di tutto per riportarla a casa e sanare lo scandalo generato dal suo comportamento.

Unorthodox: le differenze tra libro e serie tv