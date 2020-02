La terza giornata di Milano Moda Donna si va concludendo con la sfilata di moda Versace Autunno-Inverno 2020/2021.

Per la prima volta, Donatella Versace manda in passerella insieme le collezioni uomo e donna sfilano sulla stessa passerella: “Il motivo per cui ho scelto di presentare insieme sulla passerella le collezioni uomo e donna è per sottolineare quanto la loro forza si equivalga” ha spiegato la stilista. Ed è la sua immagine ad aprire e chiudere il fashion show moltiplicata all’infinito sul video wall che divide la sala immersa nel buio al The Mall.

A dettare la linea della collezione, tagli sensuali, completi sartoriali, spesso uniti dagli anelli gioiello con il motivo a greca.

I tessuti, doppiati, creano solidità e contribuiscono a dare forza a capi che ispirano sicurezza in se stessi. Focus sulle spalle e sulla vita: spalla grande e vita piccola, con silhouette lineari e ben definite.

Spalle dei cappotti, piene per lei, scese e rinforzate per lui; i tagli dei pantaloni, più sensuali per lei, più ampi per lui.

Il nuovo tailoring ha colori squillanti, per completi che vanno bene per lui come per lei, con maglia metallica che si alterna a pezzi dello sportwear.

Giacche avvitate e doppiopetto abbinate a pantaloni in pelle lucida si alternano a minidress sensuali, in stampa animalier anni Ottanta: la designer attinge dall’archivio della griffe e ritorna a far brillare, nella notte milanese, il glamour sexy della sua Versace.

Sfilano le top model del momento, ossia Kaia Gerber, le sorelle Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner e Adut Akech. E poi le modelle di sempre, volti simbolo della maison come Irina Shayk, Vittoria Ceretti e Mariacarla Boscono.

Front row affollato, nella migliore tradizione di casa Versace: seduti in prima fila Chiara Ferragni e Fedez, Elodie, Carl Brave, Barbara Palvin, Emily Ratajkowski, Madalina Ghenea, Bryan Boy, Anna Dello Russo