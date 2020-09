Vestiti Autunno-Inverno 2020/2021: quali tendenze seguire

Sulle passerelle di stagione, i vestiti Autunno-Inverno 2020/2021 hanno seguito tendenze eterogenee, anche molto diverse l’una dall’altra, ma tutte con un comune denominatore: la grande personalità in grado di regalare a chi le sceglierà. Non c’è guardaroba autunnale, infatti, senza vestiti: corti per il giorno e il tempo libero più spensierato, midi per i look da ufficio e per confortevoli passeggiate, lunghi per momenti da diva e outfit che non hanno nessuna intenzione di passare inosservati.

Dalla Milano Moda Donna e dalla Paris Fashion Week arrivano ispirazioni per tutti i gusti: romantiche, tra dettagli fru fru e fantasie bohémien, e ardite, con una sensualità materica.

Come scegliere? Naturalmente senza limiti, in base all’occasione per cui ci si veste e seguendo l’ispirazione del momento. Se siete alla ricerca dei modelli più trendy del momento per non sbagliare durante la prossima seduta di shopping, ecco le proposte della redazione con i vestiti Autunno-Inverno 2020/2021 must have.

Tendenze vestiti Autunno-Inverno 2020/2021