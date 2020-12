Vestiti in pelle: i tip per abbinarli correttamente

Se si è alla ricerca di un look che stupisca senza mezzi termini, i vestiti in pelle sono la scelta giusta: tuttavia capire come indossarli al meglio non è sempre facile, per questo la redazione ha “scovato” i tip per abbinarli correttamente.

Il vestito di pelle è certo una proposta audace, poco tradizionale, ma che con alcuni accorgimenti può essere davvero elegante e sofisticata. Pensando a questo tipo di abito, infatti, vengono facilmente in mente look sexy e grintosi, eppure con gli abbinamenti giusti il risultato può essere davvero sorprendente.

Gli abiti in pelle esistono da decenni, ma negli ultimi anni hanno subito un aumento di popolarità, grazie alla loro presenza nelle collezioni di alta moda più importanti e alle celebrities e alle teste coronate che li indossano su red carpet e nella vita di tutti i giorni. Insomma, sono di tendenza e possono essere la scelta perfetta per praticamente tutti i tipi di occasioni.

Vestiti in pelle: le caratteristiche

Gli abiti in pelle sono caratterizzati dall’uso della pelle come tessuto o come materiale principale. Alcuni possono anche essere realizzati in ecopelle, in poliestere o altri materiali sintetici. Quindi, se siete alla ricerca di un nuovo vestito in pelle, prestate molta attenzione ai dettagli (e all’etichetta) per capire di cosa è fatto esattamente. L’utilizzo di altri tessuti può modificarne le caratteristiche, conferendogli potenzialmente maggiore elasticità o altri benefici.

Un abito in vera pelle o in ecopelle di qualità ha tanti vantaggi: ha un’ottima vestibilità, è duraturo, è facile da abbinare e, soprattutto, offre stile e raffinatezza ineguagliabili.

I tip per abbinarli correttamente

I consigli per abbinare i vestiti di pelle al meglio devono prima di tutto tenere conto dello stile e del risultato che si desidera ottenere, nonché dell’occasione per la quale si scelgono.